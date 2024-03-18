В России "посчитали" все бюллетени: сколько Путин "набрал на выборах"

Еще немного и набрал бы все 100%

В понедельник, 18 марта, завершили подсчет голосов в президентских выборах в России. С огромным отрывом в 87,28% победил старый диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщают росСМИ. По их данным, подсчитаны все 100% бюллетеней.

Оппонентами Путина на выборах были Николай Харитонов, набравший 4,31% голосов, Владислав Даванков – 3,85%. Леонид Слуцкий, за него отдали голоса 3,20% россиян.

Результаты выборов

Еще утром понедельника, до оглашения окончательных результатов, диктатора начали поздравлять дружественные со страной-террористом государства. Большинство из них отметили, что это были честные "выборы" и россияне голосовали за демократию. К поздравлениям присоединился и самый преданный друг Путина, самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лидеры Запада и политические деятели не промолчали относительно этих "выборов". Они отметили, что в России нет демократии и это просто "цирк", который в любом случае подтвердит легитимность Путина на посту президента.

"Выборы. Какие выборы?", — сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Кроме этого, Литва и Германия официально заявили, что не признают победу Путина на выборах и его законность на этом посту. Ведь процедура голосования не была ни честной, ни свободной, она не отвечала общепризнанным стандартам демократии и верховенства закона.

Следует отметить, что следующие президентские выборы в России должны состояться 7 мая 2030 года. Раньше их смогут провести только в случае смерти Владимира Путина.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался о Путине и выборах в России.