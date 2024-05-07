Царский трон и церковь вместо стриптиза и комнаты игрушек: в сеть слили видео из обновленного дворца Путина в Геленджике

Из российского в путинском дворце только деньги

Российские журналисты опубликовали новое видео из дворца под Геленджиком, принадлежащего российскому диктатору Владимиру Путину. Здание стоимостью в 100 млрд рублей, которое уже показывали на видео до войны, пережило реконструкцию в 2023 году.

Видео опубликовал российский Фонд по борьбе с коррупцией при содействии российской организации "Проект". Отмечается, что номинальный владелец дворца – российский олигарх Аркадий Ротенберг, близкий Путину и его окружению; Ротенберг врал на публику, что во дворце будет расположен "апарт-отель". Однако на самом деле дворец принадлежит именно русскому диктатору.

После реконструкции во дворце появилась домашняя церковь, которая в теории заменила собой большинство построек из развлекательной зоны. Неизвестно, осталась ли во дворце зона со стриптизом. Зато точно сохранились аквадискотека – в свое время ставшая своеобразным мемом – массажные кабинеты и просто кабинеты для диктатора, бассейн, ресторан, парилка и криосауна. Но исчезло очень много государственной символики из комнат, зато появились недешевые батальные картины.

Отдельного внимания заслуживает домашняя часовня. Полы там сделаны из дорогого мрамора, установлен иконостас с триптихом икон, как минимум одна из которых так называемая "патрональная" – с именем владельца дворца. По иронии судьбы, это икона с великим князем Владимиром, киевским правителем, принесшим на Киевскую Русь христианство. Однако это еще цветочки – в церкви установили так называемую "стасидию", особый трон, на котором Путин сидит во время богослужений. Аналогичный в Российской империи устанавливался в домовых церквях российских царей.

Также в здании теперь 11 щедро украшенных спален. Там установлено большое количество статуй, бюстов и дорогих мелочей, преимущественно сделанных в западных странах. К примеру, комплект светильников для одной из комнат стоит 100 млн рублей и изготовлен во Франции. Вообще западные компании очень многое делали для строительства дворца.

Так, во дворце – стройматериалы от немецкой Knauf, лаки и краски финской компании Tikkurila, обои от французской Ananbo, сантехника и аксессуары для санузлов от немецких Jorger, Tece, Emco и Hansgrohe, итальянских Gessi и Vismara Vetro, швейцарских Geberit и Laufen, электротехника от итальянской Flos, испанских Mantra и Aromas del Campo, бельгийской Modular, китайской Osram, Baguès и Baccarat, британской Vaughan, итальянских Аrizz, Estro&Luminara и Il Paralume Marina, мебель от Zanaboni, Scappini & C, Salda, OAK, Mobili Di Castello, Angelo Cappellini, Andrea Fanfani и Medea. Из российского там только деньги.

Кстати, о деньгах. Содержится вся эта роскошь на средства российских государственных компаний. Деньги на содержание они проводят как оплату за несуществующие услуги. К примеру, российская госкомпания "Транснефть" якобы взяла во дворце помещения в "аренду". За это она платит ежемесячно 25 и 30 млн. российских рублей в месяц (274 тысячи и 328 тысяч долларов США соответственно); управляет "Транснефтью" человек из путинского окружения, Никита Токарев. Главный строитель и реконструктор дворца – компания "Велесстрой", которая на 85% принадлежит гражданину Хорватии Крешимиру Филиповичу. Его называют "балканским кошельком Путина", именно через Филиповича диктатор выводит деньги за границу в Европу. Примечательно, что Филипович не находится под санкциями.

Между тем, Украина не будет признавать легитимность "выборов" российского диктатора Владимира Путина. Также она намерена призвать лидеров других стран и международные организации также этого не делать.

Как ранее писал "Телеграф", ряд западных стран уже сообщили, что не отправят своих представителей на "инаугурацию" Путина 7 мая 2024 года.