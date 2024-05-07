"Вибір за ними": Путін офіційно став "президентом" і зробив заяву щодо Заходу
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Путін цинічно висловився про формування "світопорядку"
Російський диктатор Володимир Путін під час інавгурації у Кремлі офіційно вступив на посаду "президента" Російської Федерації. У ході свого виступу він зробив кілька заяв, зокрема про Захід.
Відповідні фрагменти промови з виступу Путіна опублікувало пропагандистське російське агентство РИА-Новости. "Президент" країни-агресора заявив, що нібито РФ готова говорити із Заходом.
"Росія не відмовляється від діалогу із західними країнами, вибір — за ними", — сказав диктатор.
При цьому Путін цинічно висловлюється про формування "світопорядку", доки його окупанти воюють на території України, знищують наші міста та села, а також мало не щодня вбивають мирних громадян.
"Росія продовжить роботу з партнерами щодо формування багатополярного світопорядку", — заявив Путін.
Крім цього Путін зробив ще низку заяв:
- "Треба забезпечити надійну наступність у розвитку Росії на десятиліття вперед";
- "Ми повинні виростити та виховати покоління, які зміцнюватимуть могутність Росії";
- "Ми єдиний і великий народ і разом подолаємо всі перепони, реалізуємо все задумане разом";
- "Росія тримає відповідь перед тисячолітньою історією та предками, які брали недоступні висоти";
- "Ви, громадяни Росії, підтвердили правильність курсу РФ";
- "Інтереси, безпека народів Росії будуть для мене понад усе".
- "Разом — переможемо";
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путіна не можна вважати легітимним та демократично обраним президентом, оскільки "вибори" проходили з множинними порушеннями, а також на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, цей процес проходив із множинними фальсифікаціями. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що жодної легітимності у цій імітації виборів немає і бути не може.
Варто додати, що за результатами перших екзит-полів Путін набрав понад 87% голосів, а тому правитиме Росією ще шість років.