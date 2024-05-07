"Вибір за ними": Путін офіційно став "президентом" і зробив заяву щодо Заходу

Путін цинічно висловився про формування "світопорядку"

Російський диктатор Володимир Путін під час інавгурації у Кремлі офіційно вступив на посаду "президента" Російської Федерації. У ході свого виступу він зробив кілька заяв, зокрема про Захід.

Відповідні фрагменти промови з виступу Путіна опублікувало пропагандистське російське агентство РИА-Новости. "Президент" країни-агресора заявив, що нібито РФ готова говорити із Заходом.

"Росія не відмовляється від діалогу із західними країнами, вибір — за ними", — сказав диктатор.

При цьому Путін цинічно висловлюється про формування "світопорядку", доки його окупанти воюють на території України, знищують наші міста та села, а також мало не щодня вбивають мирних громадян.

"Росія продовжить роботу з партнерами щодо формування багатополярного світопорядку", — заявив Путін.

Крім цього Путін зробив ще низку заяв:

"Треба забезпечити надійну наступність у розвитку Росії на десятиліття вперед";

"Ми повинні виростити та виховати покоління, які зміцнюватимуть могутність Росії";

"Ми єдиний і великий народ і разом подолаємо всі перепони, реалізуємо все задумане разом";

"Росія тримає відповідь перед тисячолітньою історією та предками, які брали недоступні висоти";

"Ви, громадяни Росії, підтвердили правильність курсу РФ";

"Інтереси, безпека народів Росії будуть для мене понад усе".

"Разом — переможемо";

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путіна не можна вважати легітимним та демократично обраним президентом, оскільки "вибори" проходили з множинними порушеннями, а також на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, цей процес проходив із множинними фальсифікаціями. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що жодної легітимності у цій імітації виборів немає і бути не може.

Варто додати, що за результатами перших екзит-полів Путін набрав понад 87% голосів, а тому правитиме Росією ще шість років.