У Путина "фундаментальные проблемы" со здоровьем: какую болезнь подозревают в этот раз

С ним точно что-то не так в медицинском плане

У российского диктатора Владимира Путина есть очевидные проблемы со здоровьем, симптомы которых уже неоднократно замечали во время его публичных выходов. Кроме подозрений об онкологии и проблемах с сердцем, возможна и болезнь Паркинсона у властителя Кремля.

Такое мнение высказал бывший руководитель Секретной разведки Великобритании МИ-6 Ричард Дирлав, пишет Independent. Он отметил, что у Путина, скорее всего, что-то "фундаментально не так" со здоровьем.

По словам источников бывшего разведчика, состояние здоровья Путина ухудшается. Одно из предположений, что российский президент страдает болезнью Паркинсона, среди симптомов которой могут быть бред.

Это, как думает Ричард Дирлав, может объяснить "параной" господина Путина и смерть известного оппозиционера Алексея Навального.

В частности, на вопрос журналистов о состоянии здоровья г-на Путина сэр Ричард ответил: "У меня нет четкого ответа на этот вопрос, но у меня есть контакты и друзья, которые все еще находятся в Восточной Европе, и они считают, что с ним что-то кардинально не столько в медицинском плане. Но я не клиницист".

Говоря о том, какой болезнью может болеть Путин, он сказал: "Вероятно, болезнь Паркинсона, которая, конечно, имеет разные проявления, разные вариации, разную серьезность. Но если человек параноик, и я думаю, что убийство Навального может свидетельствовать об определенной паранойе, это один из симптомов.

И, по мнению бывшего разведчика, сейчас Путин пытается продемонстрировать свое могущество, чтобы нивелировать слухи о своих болезнях. Также он чаще появляется в медиа и летает на ракетоносце, чтобы показать, что со здоровьем все у него нормально.

Напомним, что в 2020 году ряд западных СМИ, в том числе и The Sun, написали о том, что у Путина болезнь Паркинсона. В Кремле, конечно, эту информацию поспешили опровергнуть. Однако позже у Путина заметили новую странность со здоровьем, а именно опухшие и неподвижные руки при нормальной подвижности остального тела.