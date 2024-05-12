Путін звільнив свого давнього соратника Патрушева і поставив замість нього Шойгу: подробиці

Прессекретар диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що Кремль пізніше повідомить про нову посаду Патрушева

У неділю, 12 травня, російський диктатор Володимир Путін зняв Миколая Патрушева з посади Секретаря Радбезу. Його місце може очолити Сергій Шойгу, який раніше був міністром оборони РФ.

Про це повідомляють росЗМІ. В указі Путіна сказано, що Патрушева "звільнили з посади" секретаря Радбезу РФ "у зв’язку з переходом на іншу роботу".

Він перебував на своїй посаді рівно 16 років. Був призначений ще президентом РФ Дмитром Медведєвим 12 травня 2008 року.

Що відомо про Патрушева

Миколі Патрушеву 72 роки. Свого часу він був директором ФСБ РФ у 1999-2008 роках. Займав посаду секретаря Радбезу РФ — з травня 2008-го. Відомий під час перебування директором ФСБ Росії пропагуванням ідеї в Росії нового дворянства ("неодворян").

Ще в 2006 році називався політичними коментаторами як один з можливих наступників Путіна на посаду президента.

З 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну Патрушев перебуває під повторними персональними санкціями США, початкові були з 2018 року.

За даними сайту Вікіпедія, він активно підтримує політику Росії. А також дотримується міфу про те, що нібито єдиною метою США є позбавити Росію її природних багатств, оскільки США "воліли б, щоб Росії не існувало взагалі"

Наступником Патрушева може стати Сергій Шойгу, який очолював російське Міноборони. Указ про призначення Шойгу секретарем Ради безпеки РФ диктатор Путін підписав у неділю, 12 травня. При цьому, за словами секретаря Дмитра Пєскова, колишній очільник Міноборони буде курувати роботу Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ.

Пєсков стверджує, що Кремль пізніше повідомить про нову посаду Патрушева.

Нагадаємо, у Росії змінять міністра оборони, а замість Сергія Шойгу російський диктатор Володимир Путін запропонував призначити Андрія Бєлоусова. Він займає топпосади в Росії вже майже 20 років. З 2006 до 2008 року він був заступником, а з 2012 по 2013 міністром економічного розвитку.

З 2013 по 2020 роки він обіймав посаду помічника Путіна з економічних питань, а потім менш як місяць побув на посаді голови уряду РФ і, зрештою, став його заступником. В цьому кріслі він перебував до 7 травня 2024 року.

Як і всі інші російські ключові державні діячі, Бєлоусов перебуває у списку санкцій США, ЄС та інших країн, запроваджених через вторгнення в Україну 2022 року.

Раніше "Телеграф" писав, що заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова, затриманого за отримання хабара ввечері 23 квітня, підозрюють у державній зраді.