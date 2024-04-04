Патрушев заявил, что террористов для "Крокуса" вербовала Украина. СМИ детально объяснили, почему это вранье

В РФ продолжают попытки связать теракт с Украиной

Следы теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холле" ведут к Украине. А украинское посольство в Душанбе якобы осуществляло вербовочную работу.

Об это заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет The Insider. По его словам, после теракта в американских и европейских СМИ была проведена информационная кампания, целью которой было "увести подозрение от основных виновников".

"Украина выбрана главным инструментом борьбы против нашей страны. И теракты, в том числе в "Крокус Сити Холле, — метод, одобренный Западом", — заявил Патрушев.

Он отметил, что посольство Украины в Душанбе (Таджикистан. — Ред.) якобы осуществляет вербовочную работу. По словам Патрушева, украинское посольство "привлекает наемников, желающих вступить в интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России".

"Преступники, совершившие это массовое убийство, а также их пособники, арестованы при попытке прорыва к госгранице России, где с украинской стороны готовилось окно для перехода. Все это говорит о непосредственном отношении Украины к совершению этого диверсионно-террористического акта", — заявил он.

При этом издание отмечает, что заявление Патрушева выглядит крайне странно на фоне сообщений о признаниях задержанных на допросах. Так, один из них, Фаридун Шамсиддин (некоторые СМИ называют его Шамсудин Фаридуни) заявил, что его завербовал через Telegram некто, представившийся помощником исламского проповедника, которого Шамсиддин слушал. Уроженец Гиссарского района Таджикистана Шамсиддин последние полгода жил в России, на некоторое время выезжал в Турцию, чтобы продлить пребывание в РФ, так как срок временной регистрации не превышает 90 дней.

По его словам, "помощник проповедника" обратился к нему за месяц до теракта, то есть он тогда мог быть либо в России, либо в Турции. Какое отношение к его вербовке могло иметь посольство Украины в Таджикистане, неизвестно.

"РИА "Новости" 27 марта со ссылкой на "анонимный источник, знакомый с ситуацией", сообщило, что участников теракта завербовали через Telegram-канал "Голос Хорасана", принадлежавший афганскому крылу ИГ и работавший на аудиторию в Таджикистане. После теракта канал был закрыт. Как вписывается в эту схему украинское посольство, опять же понять невозможно", — подчеркивает The Insider.

Также издение отмечает, что по утверждению "информированного источника" "Известий", двое террористов получили задание в Турции, остальные найдены и завербованы в России. В тот же день объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что из России выдворен гражданин Таджикистана Ахмад Файзулохонзода. В сообщении говорится: "Файзулохонзода состоит в группе в Telegram, где эмиссарами террористической организации ИГ проводится вербовка лиц для совершения терактов в РФ. Лица, совершившие теракт в "Крокус сити холле" 22 марта 2024 г., были завербованы в этом же интернет-сообществе".

"Версию о причастности посольства Украины в Таджикистане высказал 24 марта экс-сотрудник спецслужб Таджикистана полковник Бахтиёр Рахмонов. Аргумента у него два: посол Валерий Евдокимов в прошлом был председателем Службы внешней разведки Украины, а на сайте посольства размещались приглашения вступать в Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Как эти обстоятельства связаны с терактом, участников которого, судя по всему завербовали не на территории Таджикистана, ни Рахмонов, ни растиражировавшие его заявление СМИ, ни Патрушев не объясняют", — подчеркивает The Insider.

Напомним, 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям. Спустя некоторое время после этого концертный зал загорелся. Некоторые из очевидцев также сообщали о взрыве.

Вскоре ФСБ РФ заявило о задержании стрелков в Брянской области. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще около 500 пострадали.

Ответственность за теракт на себя, как пишут СМИ, взяла террористическая группировка ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта). В США заявили, что за этим происшествием действительно стоит одно из подразделений организации, так называемый "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К).

Несмотря на заявления ИГИЛ, в России всеми способами в теракте попытались обвинить Запад. Один из "экспертов" высказал свое мнение, что якобы действиями террористов управляли посредством неких чипов.

Не обошлось и без обвинения Украины. Путин заявил, что террористы якобы собирались сбежать в Украину через вымышленное им "окно" на границе.