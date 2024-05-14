Путин назначил Патрушева на новую должность: чем будет заниматься его давний соратник

Также назначены еще несколько помощников главы Кремля

Российский диктатор Владимир Путин провел кадровые изменения в своей администрации. В частности он назначил бывшего секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева своим помощником.

О подписании соответствующих указов сообщается на сайте Кремля. Кроме того, Путин назначил своим помощником Алексея Дюмина, который ранее занимал пост губернатора Тульской области.

Кроме того, помощниками президента РФ были переназначены Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев. Лариса Брычева осталась на посту помощника президента — главы государственно-правового управления Кремля, а Дмитрий Шальков был назначен помощником президента — начальником контрольного управления, Владислав Китаев переназначен руководителем протокола президента.

Кроме того, советниками президента были назначены Антон Кобяков, Игорь Левитин (он же — спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта), Валерий Фадеев, Елена Ямпольская.

Что делает помощник президента РФ

Стоит отметить, что помощник президента РФ — это должность в Администрации президента России. Она предполагает выполнение следующих функций: подготовка предложений президенту по реализации его полномочий; подготовка аналитических, справочных и информационных материалов; подготовка предложений по перспективным и текущим планам работы президента.

Кроме того, помощники участвуют совместно с управлениями президента в подготовке государственных, официальных и иных визитов, официальных встреч, бесед, переговоров, рабочих поездок президента, его встреч с гражданами, представителями политических партий и иных общественных объединений, обеспечивают деятельность Государственного совета РФ, иных совещательных и консультативных органов, а также подготавливают проекты поручений президента и исполняют отдельные поручения президента.

Напомним, 12 мая Путин снял Патрушева с должности секретаря Совбеза РФ. На этот пост он назначил Сергея Шойгу, который ранее возглавлял Министерство обороны РФ.

Ранее "Телеграф" писал на что указывают последние кадровые перестановки в России.