Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что означают кадровые перестановки в российском правительстве

Перестройка в российской управленческой вертикали, устроенная Путиным, свидетельствует о нескольких вещах.

1. Окончательный переход страны к военному "коммунизму" (тотальная милитаризация экономики и перестройка систем снабжения армии) для ресурсного обеспечения "бесконечной войны"...

2. Перераспределение функционального воздействия между традиционными кланами. Резкое сокращение количества влиятельных членов неформального околопутинского "Политбюро 2.0"…

3. Решение вечной задачи по обузданию армейской коррупции (низведение группы Шойгу)…

4. Постепенное выдавливание на периферию "дворцовых амбиций" группы Патрушева (что, кстати, прямо говорит о нарастании недоверия внутри путинской вертикали)…

Вывод: Россия окончательно самоизолируется и будет пытаться масштабировать войну, расширить ее форматы, параллельно перенастраивая экономику на функционирование в остродефицитных форматах, так или иначе способных обеспечивать резкое наращивание милитарной составляющей. В любом случае, нет никаких вариантов, что Россия вернется к адекватному участию в глобальных процессах, и поэтому любые переговорные форматы невозможны…

Источник: пост Подоляка в Telegram