Изменениями в правительстве Путин нацелился на затяжную войну, но есть и хорошие новости

Отстранение Патрушева было совершенно неожиданным

Вечером 12 мая диктатор Владимир Путин произвел кадровые перестановки в российском правительстве. Хозяин Кремля заменил в должности министра обороны Сергея Шойгу, назначив вместо него Андрея Белоусова, ранее бывшего заместителем премьер-министра. Самого же Шойгу отправили греть место секретаря Совбеза РФ вместо гэбиста Николая Патрушева.

О чем свидетельствует правительственная рокировка у врага и есть ли от нее выгода для Украины, разбирался "Телеграф".

Экономист во главе Минобороны

Костяк силовой вертикали в России ожидаемо сохранил свои позиции. ФСБ, Росгвардия, МВД, Служба внешней разведки и ФСО остались со "старыми" руководителями. По русской философии "лошадей на переправе не меняют", свой пост главы МИД сохранил даже "печальная лошадка" Сергей Лавров. Впрочем, изменения именно в оборонном ведомстве РФ оказались действительно неожиданными для многих аналитиков.

По сути, руководство российским Минобороны взял на себя экономист, ведь Белоусов еще с конца 1990-х работал в экономическом секторе и даже возглавлял Министерство экономического развития РФ и был помощником Путина именно по экономическим вопросам.

– Белоусов был едва ли не единственным заметным российским экономистом, который с самого начала поддерживал эту войну именно с экономических взглядов: нужна реиндустриализация, модернизация экономики. И в России двигателем инноваций и прогресса всегда была война. Он человек очень близкий к Путину, очень доверенный, его личный экономический советник.

Так что на этом месте Путин по-прежнему видит человека доверенного, но уже с другим приоритетом: не военным, а военно-промышленным. Это свидетельствует о том, что Путин делает ставку на войну на истощение и понимает, что нужно сконцентрироваться на максимальном увеличении производства вооружений и техническом оснащении, – объясняет "Телеграфу" бывший депутат Госдумы РФ, оппозиционер Илья Пономарев.

Поэтому назначение Белоусова во главе оборонного ведомства свидетельствует о том, что останавливаться в своей политике милитаризации страны российский диктатор никак не собирается.

– На должность министра обороны назначается человек, отвечающий за превращение всей российской экономики в военную экономику, за ее перестройку на военный строй окончательно. Это попытка превратить Россию в полностью милитаризованное, постоянно воюющее государство – добавляет в комментарии "Телеграфу" российский политический аналитик Иван Преображенский.

В американском Институте изучения войны также придерживаются мнения, что "рокировка" Шойгу – Белоусов имеет целью подготовку к затяжной войне. Впрочем, этого не скрывают и в Кремле, ведь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя перестановки в правительстве, отмечал, что на поле боя побеждает тот, кто "больше всего открыт для инноваций". Напомним, что именно Билоусов, по информации InformNapalm, курирует российскую программу производства "Шахедов".

Но потянет ли подсанкционная российская экономика такую тотальную милитаризацию, ведь именно погоня вооружений в свое время сыграла злую шутку с СССР.

– Для этого как раз, чтобы экономика потянула, Белоусова туда и поставили, – отмечает Преображенский. – Белоусов мастер по выжиманию денег из частного бизнеса. Российский частный бизнес, как говорят все коллеги-экономисты, вывел в Россию огромные деньги из западных экономик.

Новому главе Минобороны пригодится новый глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук (сын подсанкционного олигарха Юрия Ковальчука).

– Они вместе смогут выжать еще как минимум несколько лет полномасштабной войны, когда вся российская экономика будет подчинена одной цели – наращиванию военного потенциала. Цель – построить экономику, в которой военная экономика влечет, как локомотив, остальную экономику. Если им это удастся, тогда речь идет примерно о десятилетии войны» , – подчеркивает Преображенский.

Оленевод вместо дедушки

Кроме того, интересен и факт отстранения с поста секретаря Совбеза РФ 72-летнего Николая Патрушева, сидевшего в этом кресле с 2008 года. В Кремле подчеркивают, что место для Патрушева в действующей системе власти еще найдут, однако для чего Путину понадобилось "двигать" одного из своих ближайших приспешников?

– Здесь речь идет о сохранении баланса сил, ведь патрушевские [люди] сильно наехали на военных с этим арестом Тимура Иванова. И чтобы сберечь баланс, Путин снял Патрушева. Шойгу, конечно, на месте Патрушева будет висеть в воздухе, потому что должность секретаря Совбеза, по большому счету, ничего не значит. Должность близка к телу, но у нее никаких полномочий нет.

Вся сила Патрушева заключалась в том, что он работал в связке с Бортниковым (директор ФСБ. – Ред. ), то есть фактически Патрушев был руководителем ФСБ, по крайней мере, смотрителем за ФСБ. И понятно, что Шойгу как человек совсем другого происхождения такой роли не будет играть. Поэтому Шойгу превращается в фигуру достаточно декоративную, – объясняет Илья Пономарев.

Хорошие новости

Подытоживая, можно утверждать, что рокировки в российском правительстве отнюдь не нацелены на переговорный трек, о котором все время говорит Москва.

– Не видно желания заключать мир. Может быть, перемирие. Но если Путин решился на такие перестановки, он, очевидно, видит, что имеет достаточно стабильную ситуацию и, соответственно, ему можно попытаться поиграть в кадровые решения, на что он не был готов в первые два с половиной года полномасштабной агрессии. У него есть уверенность в том, что у него все стабильно и успешно, а как на самом деле фронт покажет. Война – непредсказуемый процесс, – говорит Преображенский.

Впрочем, некоторые хорошие новости для Украины из этих кадровых решений все же можно выделить.

Во-первых, Шойгу занимал пост министра обороны последние восемь лет и все же был причастен к армии. У Белоусова конкретно такого опыта нет.

– И хорошая новость в том, что, скорее всего, это означает, что никаких ярких военных прорывов в ближайшее время не предвидится, – отмечает Пономарев.

Во-вторых, с назначением гражданского министра обороны, де-факто этот пост будет вакантным.

– Выходит, что министерство теперь переподчинено лично Путину. И то, что он пытался в первые два года полномасштабной агрессии против Украины осуществлять руководство в ручном режиме, вмешиваясь в управление военными действиями, теперь будет постоянно осуществляться. Скорее всего, он будет непосредственно общаться с Генштабом, обходя министра обороны, который некомпетентен в этих вопросах, – резюмировал Преображенский.

А какой военный "гений" у российского диктатора, провалившего свою же концепцию "Киева за три дня", все мы хорошо знаем.