Путін призначив Патрушева на нову посаду: чим займатиметься його давній соратник

Також призначено ще кілька помічників глави Кремля.

Російський диктатор Володимир Путін провів кадрові зміни у своїй адміністрації. Зокрема він призначив колишнього секретаря Радбезу РФ Миколу Патрушева своїм помічником.

Про підписання відповідних указів повідомляється на сайті Кремля. Крім того, Путін призначив своїм помічником Олексія Дюміна, який раніше обіймав посаду губернатора Тульської області.

Крім того, помічниками президента РФ були перепризначені Володимир Мединський, Дмитро Миронов, Юрій Ушаков, Андрій Фурсенко, Руслан Едельгерієв. Лариса Бричова залишилася на посаді помічника президента — глави державно-правового управління Кремля, а Дмитра Шалькова було призначено помічником президента — начальником контрольного управління, Владислава Китаєва перепризначено керівником протоколу президента.

Крім того, радниками президента були призначені Антон Кобяков, Ігор Левітін (він же спецпредставник президента з міжнародного співробітництва у сфері транспорту), Валерій Фадєєв, Олена Ямпольська.

Що робить помічник президента РФ

Помічник президента РФ — це посада в Адміністрації президента Росії. Вона передбачає виконання таких функцій: підготовка пропозицій президенту щодо його повноважень; підготовка аналітичних, довідкових та інформаційних матеріалів; підготовка пропозицій щодо перспективних та поточних планів роботи президента.

Крім того, помічники беруть участь спільно з управліннями президента у підготовці державних, офіційних та інших візитів, офіційних зустрічей, бесід, переговорів, робочих поїздок президента, його зустрічей з громадянами, представниками політичних партій та інших громадських об’єднань, забезпечують діяльність Державної ради РФ, інших дорадчих та консультативних органів, а також готують проєкти доручень президента та виконують окремі доручення президента.

Нагадаємо, 12 травня Путін зняв Патрушева з посади секретаря Ради безпеки РФ. На цю посаду він призначив Сергія Шойгу, який раніше очолював Міністерство оборони РФ.

Раніше "Телеграф" писав, на що вказують останні кадрові перестановки в Росії.