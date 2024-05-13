Это только начало: в разведке рассказали, каких еще изменений ждать в окружении Путина

Кадровые перестановки после выборов – это нормальный процесс

В украинской разведке прогнозируют, что увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу будет не последним кадровым изменением в Кремле. Об этом "Телеграфу" рассказал собеседник в ГУР.

"Это только начало перемен. На всех уровнях и высших и средних, руководители департаментов, заместители и по гражданским, и по оборонным направлениям", — говорит источник.

По его словам, кадровые изменения происходят именно после формальных выборов, так что это естественный процесс. Цель – биологическое омоложение хотя бы части руководящего состава, потому что это было одним из ключевых требований.

Хотя новоназначенный министр обороны Андрей Белоусов младше Шойгу всего на 4 года.

Что касается увольнения самого Шойгу, то в ГУР не считают, что это было неожиданно.

"Это была долгоиграющая история и он остается в определенной степени в орбите. Но то, что он уйдет из министерства, это было понятно давно", — добавил собеседник.

Относительно Белоусова в разведке говорят, что его считают технократом, и у него есть доверие ближайшего окружения Путина:

"Для военной операции его назначение ничего не будет означать. Потому что [начальник Генштаба РФ Валерий] Герасимов продолжает выполнение операций. Задача Белоусова будет обеспечение оборонных заказов".