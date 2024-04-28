Россиянин зарезал двух украинцев в Германии: что известно о преступлении

Граждане страны-террористки не в первый раз убивают наших земляков в Европе

Не успела Украина отойти от ужасного убийства украинок в Германии, как стало известно об очередной трагедии — в баварском городке Мурнау 57-летний гражданин России напал на двух украинцев с ножом. 36-летний мужчина скончался на месте, а 23-летний — в больнице.

Подозреваемый в двойном убийстве уже задержан. Об этом сообщает DW.

Российские генералы украинского происхождения, убивающие украинцев

Россиянин напал на украинцев вблизи торгового центра. Полицейские опрашивают свидетелей. Они пытаются установить все обстоятельства, предшествовавшие двойному убийству.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что убитыми украинцами были военнослужащие. В Германии они проходили реабилитацию.

Журналист Андрей Цаплиенко написал в Телеграм-канале, что убийцей является местный z-патриот. Он открыто поддерживал российскую агрессию. Он напал на раненых военных, которые не могли дать отпор из-за ранения конечностей.

Напомним, что в начале марта в немецком городке Хоккенгайм нашли тело молодой женщины. Она оказалась украинкой по имени Маргарита Разаз. Вместе с ней исчезла ее мать и дочь.

Позже оказалось, что ребенка украли. Маргариту и ее мать убили, чтобы забрать дочь. А причастными к этому жестокому преступлению оказались россиянка с мужем-немцем. Интересно, что у пары уже были свои дети — трое сыновей.

Ранее "Телеграф" сообщал новые детали убийства Марины Стеценко, матери Маргариты Разаз. Тело женщины обнаружили в озере.