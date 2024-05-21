"Путин умер"? Закончится ли война после смерти кремлевского диктатора

Социолог ответил, что будет, если это окажется правдой.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года слухи о смерти Владимира Путина то и дело появлялись в информационном пространстве. В соцсетях неоднократно преждевременно хоронили российского диктатора, чтобы впоследствии выяснилось, что он жив — просто скрывался в бункере или изменил местонахождение.

"Телеграф" решил напомнить о самых громких случаях таких ложных сообщений и узнать, что может произойти с настроением в Кремле, если слухи о смерти Путина все же подтвердятся.

Онкология и два-три года жизни

Одни из первых подобных сообщений появились еще в марте 2022 года. Тогда британское издание The Mirror, ссылаясь на анонимные источники в ФСБ, утверждало, что у Путина диагностировали тяжелую форму онкологии и ему осталось жить всего два-три года.

Деменция, болезнь Паркинсона или "стероидная ярость"

Также о тяжелых болезнях российского лидера говорилось в мае 2022 года в материалах другого британского таблоида — Daily Mail. Тогда сообщали, что Путин якобы страдает нарушением мозговой деятельности вследствие деменции, болезни Паркинсона или так называемой "стероидной ярости", которая могла возникнуть из-за лечения стероидами. Издание ссылалось на данные анонимного собеседника по разведке.

Уже мертв, но Кремль скрывает

На свои источники в разведывательном управлении MI6 ссылались и журналисты Daily Star в мае 2022 года. Они утверждали, что к тому моменту Путин уже мог быть мертвым, а Кремль просто замалчивал эту информацию, используя двойников, чтобы другие чиновники сохранили власть.

Больной морально и физически

Украинская разведка также не стояла в стороне от слухов. В августе 2022 года представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина отмечал, что Путин "болен и морально, и физически".

Последние сплетни

Самые свежие слухи появлялись 26 октября 2023 года. Их распространил конспирологический Telegram-канал "Генерал СВР", ранее уже отмечавшийся инсайдами о российских властях. По его данным, Путин якобы скончался в 20:42 в своей резиденции на Валдае. Канал также утверждал, что врачей заблокировали в комнате с трупом, а охрану "двойника" Путина ужесточили.

Однако никаких подтверждений этой информации не было, а сам источник выглядел крайне сомнительным. В частности, этот канал уже неоднократно распространял фейки о смерти диктатора, по меньшей мере, с 2020 года.

Тогда в Главном управлении разведки Украины призвали с осторожностью относиться к таким анонимным "инсайдерским" данным и отметили, что реагировать на них следует крайне осмотрительно.

Почему такие сплетни появляются и кому выгодны

Как говорит в разговоре с "Телеграфом" социолог Игорь Эйдман, прежде всего такие слухи выгодны российским властям.

– Они маргинализируют оппозиционный дискурс. Эти слухи запускают не просто так, а с определенной целью. И люди, подхватывающие это, выставляют себя полубезумными маргиналами и фриками. Понятно, что Путин жив, здоров и никуда не делся. А они вопреки фактам и здравому смыслу, распространяют этот бред. И когда в оппозиционном поле появляется реальная информация, например, о преступлениях Кремля в Украине — доверия у людей меньше, — говорит он.

Однако, как говорит Игорь Эйдман, есть и другая причина распространения слухов о смерти или болезни Путина.

Бывало, запускали слухи, что Путин уже не решает ничего, а за него решает Николай Патрушев (бывший секретарь совета безопасности Российской Федерации. — Ред.) и в таком контексте для общества размывается персональная ответственность диктатора за войну в Украине.

— Вообще Путин патологический трус. Он стремится оградить себя от возможной мести — персональной террористической атаки или мятежа против него со стороны Украины, Запада или беглецов-олигархов. А тут выходит, если у него несколько двойников и вообще Путин уже никакой роли не играет, то почему его нужно устранять? – говорит Эйдман.

Что изменится, когда слухи свершатся

Безусловно, рано или поздно такие слухи подтвердятся. И, как считает Игорь Эйдман, изменения для мира будут весомыми.

— Исторически после десятилетий персоналистских диктатур Николая I, Сталина, Брежнева наступал период либерализации и реформ. Я уверен, так будет и сейчас. Любой преемник Путина вынужден будет наладить отношения с Западом, а для этого нужно остановить агрессию против Украины, — считает социолог.

Игорь Эйдман напоминает: даже если Путин здоров физически, то психологически давно нет, у него очевидна паранойя. И война в Украине является следствием параноидальной идеи-фикс о "возрождении Российской империи". Именно для этого Путину нужно захватить Украину.

Однако после его смерти любой новый руководитель прекратит эту авантюру, выгодную разве что самому диктатору.

Сейчас в России проходят кадровые перестановки в элите. И по мнению социолога, исчезновение "крестного отца" очевидно повлечет за собой конфликты между разными кланами олигархов — Ротенбергов, Ковальчуков, Патрушевых и других мафиозных семей.

Они все готовы перегрызть друг другу глотки. Когда Путин умрет, начнется межмафиозная война в стиле Чикаго 1930-х.

— Однако есть боссы мафии, которые вроде бы являются главными гарантами стабильности в этой системе. Они все его слушают, он в авторитете, они принимают его самого и его решение. А Путин может кого-то повысить или убрать, это все законно, — говорит Игорь Эйдман.

В любом случае, все внутренние конфликты таковыми и останутся. Внешнюю агрессию они остановят, потому что она им не дает абсолютно ничего, кроме неприятностей. Несмотря на внутренние склоки, новые российские власти непременно попытаются вывести страну из-под санкций и возобновить диалог с Западом, — убежден социолог.

По его словам, олигархам очень нужно свободно ездить по миру, пользоваться своими активами на Западе, лечиться и отдыхать за границей. А война только мешает их "сладкой жизни".

День-два скроют, но дальше будет нереально

На вопрос "Телеграфа", что изменится для рядовых россиян после смерти диктатора, Игорь Эйдман отмечает.

— Те люди, которые выступают против войны и пытаются сопротивляться, — для них исчезновение Путина будет, безусловно, положительным моментом. Антивоенная и антипутинская Россия, которая составляет около 15% населения, будет торжествовать, — говорит он.

Что касается остального населения, то долгое время они просто не будут понимать, что происходит. И воспримут любую версию событий, которую им будет транслировать телевидение. Даже если на ТВ заявят, что "покойный Путин оказался, как Сталин для Галича, "живым отцом Мавроди", — они и это проглотят. Это население — настоящая глина, из которой можно лепить что угодно".

Стратегически говоря, каждый день пребывания Путина у власти только увеличивает риск глобальной катастрофы как для всего мира, так и для самой России. Пока он у власти, такие риски могут только расти. Потому что быстрее вынесут его труп из Кремля, тем лучше для россиян и их шансов избежать этой катастрофы, которая их также заденет, — убежден социолог.

В любом случае, когда с Путиным что-нибудь произойдет, его окружению скрывать долго это не удастся.

— Может, день или два-три, пока будут воевать за власть между собой. Но затягивать надолго невозможно. Это уже фантазии "взбалмошного профессора" Соловья" (СМИ называют известного российского политолога и видеоблогера Валерия Соловья автором Telegram-канала "Генерал СВР". — Ред .)" о том, что Путин мертв, но его труп где-то холодильнику хранят, – заключает Игорь Эйдман.