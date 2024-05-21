"Путін помер"? Чи закінчиться війна після смерті кремлівського диктатора

Соціолог відповів що буде якщо це виявиться правдою

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року чутки про смерть Володимира Путіна раз у раз з'являлися в інформаційному просторі. У соцмережах неодноразово передчасно ховали російського диктатора, аби згодом з'ясувалося, що він живий — просто переховувався у бункері або змінив місце перебування.

"Телеграф" вирішив нагадати про найгучніші випадки таких хибних повідомлень і дізнатися, що може статися з настроєм у Кремлі, якщо чутки про смерть Путіна все ж підтвердяться.

Онкологія і два-три роки життя

Одні з перших подібних повідомлень з'явилися ще в березні 2022 року. Тоді британське видання The Mirror, посилаючись на анонімні джерела у ФСБ, стверджувало, що у Путіна діагностували важку форму онкології і йому залишилося жити лише два-три роки.

Деменція, хвороба Паркінсона чи "стероїдна лють"

Також про тяжкі хвороби російського лідера йшлося у травні 2022 року в матеріалах іншого британського таблоїду — Daily Mail. Тоді повідомляли, що Путін нібито страждає від порушення мозкової діяльності внаслідок деменції, хвороби Паркінсона або так званої "стероїдної люті", що могла виникнути через лікування стероїдами. Видання посилалося на дані анонімного співрозмовника з розвідки.

Вже мертвий, але Кремль приховує

На свої джерела у розвідувальному управлінні MI6 посилалися й журналісти Daily Star у травні 2022 року. Вони стверджували, що на той момент Путін вже міг бути мертвим, а Кремль просто замовчував цю інформацію, використовуючи двійників, щоб інші чиновники зберегли владу.

Хворий морально і фізично

Українська розвідка також не стояла осторонь чуток. У серпні 2022 року представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що Путін є "хворим і морально, і фізично".

Останні плітки

Найсвіжіші чутки з'являлися 26 жовтня 2023 року. Їх розповсюдив конспірологічний Telegram-канал "Генерал СВР", який раніше вже відзначався інсайдами про російську владу. За його даними, Путін нібито помер о 20:42 у своїй резиденції на Валдаї. Канал також стверджував, що лікарів заблокували в кімнаті з трупом, а охорону "двійника" Путіна посилили.

Однак жодних підтверджень цієї інформації не було, а саме джерело виглядало вкрай сумнівним. Зокрема, цей канал вже неодноразово поширював фейки про смерть диктатора щонайменше з 2020 року.

Тоді у Головному управлінні розвідки України закликали з обережністю ставитися до таких анонімних "інсайдерських" даних і зазначили, що реагувати на них слід вкрай обачно.

Чому такі плітки з'являються і кому вигідні

Як говорить в розмові з "Телеграфом" соціолог Ігор Ейдман, перш за все такі чутки вигідні російській владі.

— Вони маргіналізують опозиційний дискурс. Ці чутки запускають не просто так, а з певною метою. І люди, які підхоплюють це, виставляють себе напівбожевільними маргіналами і фріками. Бо зрозуміло, що Путін живий, здоровий і нікуди не подівся. А вони всупереч фактам і здоровому глузду, поширюють цю маячню. І коли в опозиційному полі зʼявляється реальна інформація, наприклад, про злочини Кремля в Україні — то довіри у людей менше, — каже він.

Однак, як говорить Ігор Ейдман, є й інша причина поширення чуток про смерть чи хворобу Путіна.

Бувало, запускали чутки про те, що Путін вже не вирішує нічого, а за нього вирішує Микола Патрушев (колишній секретар ради безпеки Російської Федерації. — Ред.) І в такому контексті для суспільства розмивається персональна відповідальність диктатора за війну в Україні.

— Взагалі Путін патологічний боягуз. Він прагне захистити себе від можливої помсти — персональної терористичної атаки чи заколоту проти нього з боку України, Заходу чи втікачів-олігархів. А тут виходить, якщо у нього декілька двійників і взагалі Путін вже ніякої ролі не грає, то чому його потрібно усувати? — каже Ейдман.

Що зміниться, коли чутки здійсняться

Безумовно, раніше чи пізніше такі чутки підтвердяться. І, як вважає Ігор Ейдман, зміни для світу будуть вагомими.

— Історично після десятиліть персоналістських диктатур — Миколи I, Сталіна, Брежнєва — наставав період відлиги, лібералізації та реформ. Я впевнений, так буде і зараз. Будь-який наступник Путіна змушений буде налагодити відносини із Заходом, а для цього потрібно зупинити агресію проти України, — вважає соціолог.

Ігор Ейдман нагадує: навіть якщо Путін здоровий фізично, то психологічно — давно ні, у нього очевидна параноя. І війна в Україні є наслідком параноїдальної ідеї-фікс про "відродження Російської імперії". Саме для цього Путіну так потрібно захопити Україну.

Однак після його смерті будь-який новий керівник припинить цю авантюру, вигідну хіба що самому диктатору.

Зараз у Росії відбуваються кадрові перестановки в еліті. І на думку соціолога, зникнення "хрещеного батька" очевидно спричинить конфлікти між різними кланами олігархів — Ротенбергів, Ковальчуків, Патрушевих та інших мафіозних сімей.

Вони всі готові перегризти одне одному горлянки. Тож коли Путін помре, почнеться міжмафіозна війна в стилі Чикаго 1930-х.

— Однак є боси мафії, які начебто є головними гарантами стабільності в цій системі. Вони всі його слухають, він в авторитеті, вони приймають його самого і його рішення. А Путін може когось підвищити або прибрати, це все законно, — каже Ігор Ейдман.

В будь-якому разі всі внутрішні конфлікти такими і залишаться. Зовнішню агресію вони зупинять, бо вона їм не дає абсолютно нічого, окрім неприємностей. Попри внутрішні чвари, нова російська влада неодмінно спробує вивести країну з-під санкцій і відновити діалог із Заходом, — переконаний соціолог.

За його словами, олігархам конче потрібно вільно їздити по світу, користуватися своїми активами на Заході, лікуватися й відпочивати за кордоном. А війна лише заважає їхньому "солодкому життю".

День-два приховають, але далі буде нереально

На запитання "Телеграфу", що зміниться для пересічних росіян після смерті диктатора, Ігор Ейдман зазначає:.

— Ті люди, які виступають проти війни і намагаються чинити опір, — для них зникнення Путіна буде, безперечно, позитивним моментом. Антивоєнна та антипутінська Росія, що становить близько 15% населення, буде тріумфувати, — каже він.

Що ж до решти населення, то довгий час вони просто не розумітимуть, що відбувається. І сприймуть будь-яку версію подій, яку їм транслюватиме телебачення. Навіть якщо на ТБ заявлять, що "покійний Путін виявився, як Сталін для Галича, "живим батьком Мавроді", — вони і це проковтнуть. Це населення — справжня глина, з якої можна ліпити що завгодно.

Стратегічно кажучи, кожен день перебування Путіна при владі лише збільшує ризики глобальної катастрофи як для всього світу, так і для самої Росії. Поки він при владі, такі ризики можуть тільки зростати. Тому що швидше винесуть його труп з Кремля, то краще для росіян і їхніх шансів уникнути цієї катастрофи, яка їх також зачепить, — переконаний соціолог.

В будь-якому разі, коли з Путіним щось станеться, його оточенню приховувати довго це не вдасться.

— Може, день чи два-три, поки воюватимуть за владу між собою. Але затягувати надовго нереально. Це вже фантазії "навіженого професора" Солов'я" (ЗМІ називають відомого російського політолога і відеоблогера Валерія Солов’я автором Telegram-каналу "Генерал СВР". — Ред.)" про те, що Путін мертвий, але його труп десь холодильнику зберігають, — підсумовує Ігор Ейдман.