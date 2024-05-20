"Планы Путина нежизнеспособны": в Британии сказали, сколько лет нужно, чтобы остановить Россию

В Великобритании говорят, что союзники Украины должны воспользоваться слабостью России

Россия планирует ввести принудительную трудовую мобилизацию. Однако эта "нежизнеспособная" идея заранее обречена на провал и президент РФ Владимир Путин об этом знает.

Такое мнение выразил глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс. По его словам, союзникам Украины понадобится шесть лет, чтобы остановить Россию.

"Полная мобилизация Путиным своей экономики просто нежизнеспособна. И он это знает. Если все союзники Великобритании выполнят обязательство поддерживать Украину в течение следующих шести лет, мы сможем использовать эту слабость и сделать невозможным для российской экономики продолжать военные усилия", – написал Шаппс в Twitter.

Ранее британская разведка в своем отчете заявила, что в России наблюдается дефицит рабочей силы, а в некоторых отраслях это становится серьезной проблемой. По состоянию на 2023 год в РФ не хватало 4,8 млн работников. Частично это произошло из-за мобилизации граждан на войну в Украине, а частично — из-за ограничений на трудоустройство мигрантов, после теракта в "Крокусе".

Поэтому власти страны хотят ввести изменения в трудовой кодекс, чтобы "перемещать избыточную рабочую силу под наблюдением государства к месту работы, где не хватает рабочей силы".

"Перемещение будет временным, а работники будут переводиться только по их согласию. Однако, хотя это и не принудительно, это потенциальный шаг к мобилизации рабочей силы", — комментируют в минобороны Британии.

Издание Financial Times отмечало, что угроза экономического коллапса может сподвигнуть Путина усилить милитаризацию, а это непременно приведет к дальнейшим конфликтам.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что будет с украинцами, если Россия выиграет войну. Десантник доступно объяснил.