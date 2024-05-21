"Путин — патологический трус": социолог объяснил, зачем Кремлю слухи о смерти диктатора

Эти слухи запускают не просто так, а с определенной целью

Слухи о смерти российского диктатора Владимира Путина выгодны российским властям. Ведь поддерживающие их лица становятся противоречивыми и, как следствие, теряют свое влияние.

Такое мнение высказал нашему изданию социолог Игорь Эйдман. Об этом он сказал в разговоре с "Телеграфом" — "Путин умер"? Закончится ли война после смерти кремлевского диктатора".

"Они маргинализируют оппозиционный дискурс. Эти слухи запускают не просто так, а с определенной целью. И люди, которые подхватывают это, выставляют себя полубезумными маргиналами и фриками. Понятно, что Путин жив, здоров и никуда не делся. А они вопреки фактам и здравому смыслу, распространяют этот бред. И когда в оппозиционном поле появляется реальная информация, например, о преступлениях Кремля в Украине — то доверия у людей меньше", — говорит Эйдман.

Даже слухи о том, что Путин уже вроде бы не решает ничего, а за него решает Николай Патрушев (бывший секретарь совета безопасности Российской Федерации — Ред.), имеют определенную выгоду. В таком контексте для общества размывается персональная ответственность диктатора за войну в Украине.

"Вообще Путин патологический трус. Он стремится оградить себя от возможной мести — персональной террористической атаки или мятежа против него со стороны Украины, Запада или беглецов-олигархов. А здесь получается, если у него несколько двойников и вообще Путин уже никакой роли не играет, то почему его нужно устранять?" – замечает Эйдман.

Ранее "Телеграф" писал, что у российского диктатора Владимира Путина есть очевидные проблемы со здоровьем, симптомы которых уже неоднократно замечали во время его публичных выходов. Кроме подозрений об онкологии и проблемах с сердцем, возможна и болезнь Паркинсона у властителя Кремля.