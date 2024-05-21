"Путін — патологічний боягуз": соціолог пояснив, навіщо Кремлю чутки про смерть диктатора

Ці чутки запускають не просто так, а з певною метою

Чутки про смерть російського диктатора Володимира Путіна вигідні російській владі. Адже особи, які підтримують їх, стають суперечливими та, як наслідок, втрачають свій вплив.

Таку думку висловив нашому виданню соціолог Ігор Ейдман. Про це він сказав у розмові з "Телеграфом" — ""Путін помер"? Чи закінчиться війна після смерті кремлівського диктатора".

"Вони маргіналізують опозиційний дискурс. Ці чутки запускають не просто так, а з певною метою. І люди, які підхоплюють це, виставляють себе напівбожевільними маргіналами і фріками. Бо зрозуміло, що Путін живий, здоровий і нікуди не подівся. А вони всупереч фактам і здоровому глузду, поширюють цю маячню. І коли в опозиційному полі зʼявляється реальна інформація, наприклад, про злочини Кремля в Україні — то довіри у людей менше", — каже Ейдман.

Навіть чутки про те, що Путін вже нібито не вирішує нічого, а за нього вирішує Микола Патрушев (колишній секретар ради безпеки Російської Федерації — Ред.), мають певний зиск. Адже в такому контексті для суспільства розмивається персональна відповідальність диктатора за війну в Україні.

"Взагалі Путін патологічний боягуз. Він прагне захистити себе від можливої помсти — персональної терористичної атаки чи заколоту проти нього з боку України, Заходу чи втікачів-олігархів. А тут виходить, якщо у нього декілька двійників і взагалі Путін вже ніякої ролі не грає, то чому його потрібно усувати?" — зауважує Ейдман.

Раніше "Телеграф" писав, що російський диктатор Володимир Путін має очевидні проблеми зі здоровʼям, симптоми яких вже неодноразово помічали під час його публічних виходів. Окрім підозр про онкологію та проблеми з серцем, також можлива і хвороба Паркінсона у володаря Кремля.