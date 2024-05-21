Сколько времени окружение Путина сможет скрывать его смерть: прогноз социолога

Этого события ждет, наверное, каждый украинец

В случае смерти Владимира Путина эту новость долго скрывать не смогут. Это займет несколько дней, не больше.

Смерть Путина будут скрывать, пока в его окружении будет идти борьба за власть. Об этом социолог Игорь Эйдман рассказал "Телеграфу", детали читайте в материале "Путин умер? Закончится ли война после смерти кремлевского диктатора".

"Может, день или два-три, пока будут воевать за власть между собой. Но затягивать надолго нереально. Это уже фантазии "взбалмошного профессора" Соловья" (СМИ называют известного российского политолога и видеоблогера Валерия Соловья автором Telegram-канала "Генерал СВР" — Ред.) о том, что Путин мертв, но его труп где-то в холодильнике хранят", — сказал Эйдман.

Слухи о смерти Путина уже не раз появлялись в сети. Они значительно участились после полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда же сообщали, что российский диктатор страдает от онкологического заболевания.

Некоторые аналитики уверены, что смерть Путина не остановит войну. Его окружение поддерживает эту агрессию. Дело в имперских амбициях.

Ранее "Телеграф" писал, что слухи о смерти Путина выгодны российским властям. Часто они звучат от оппозиционных деятелей. Кремлю удобно, что оппоненты распространяют ложную информацию и теряют доверие у населения.