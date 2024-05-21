Скільки часу оточення Путіна зможе приховувати його смерть: прогноз соціолога

Цієї події чекає, напевно, кожен українець

У випадку смерті Володимира Путіна цю новину довго приховувати не зможуть. Це займе декілька днів, не більше.

Смерть Путіна будуть приховувати допоки в його оточенні буде йти боротьба за владу. Про це соціолог Ігор Ейдман розповів "Телеграфу", деталі читайте в матеріалі "Путін помер? Чи закінчиться війна після смерті кремлівського диктатора".

"Може, день чи два-три, поки воюватимуть за владу між собою. Але затягувати надовго нереально. Це вже фантазії "навіженого професора" Солов'я" (ЗМІ називають відомого російського політолога і відеоблогера Валерія Солов’я автором Telegram-каналу "Генерал СВР" — Ред.)" про те, що Путін мертвий, але його труп десь холодильнику зберігають", — сказав Ейдман.

Чутки про смерть Путіна вже неодноразово з’являлись у мережі. Вони суттєво почастішали після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді ж повідомляли, ніби російський диктатор має онкологічне захворювання.

Деякі аналітики впевнені, що смерть Путіна не зупинить війну. Його оточення підтримує цю агресію. Справа в імперських амбіціях.

Раніше "Телеграф" писав, що чутки про смерть Путіна вигідні російській владі. Нерідко вони звучать від опозиційних діячів. Кремлю зручно, що його опоненти поширюють неправдиву інформацію та втрачають довіру у населення.