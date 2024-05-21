Она управляет Сирийским фондом развития

У первой леди Сирии Асми аль-Асад диагностировали лейкемию. Несколько лет назад она вылечилась от онкологического заболевания — рака груди.

Сообщается, что Асма Асад пройдет специальный протокол лечения, который потребует от нее изоляции, пишет издание reuters. Поэтому она откажется от общественной деятельности.

Ей 48 лет. По данным издания SANA, у нее острый миелоидный лейкоз.

Первая леди Сирии, родившаяся и выросшая в Лондоне, весьма противоречивая фигура. У нее двойное гражданство – Великобритании и Сирии. Асма окончила школу и университет в Лондоне, прежде чем стать инвестиционным банкиром.

Она переехала в Сирию в 2000 году и вышла замуж за бывшего офтальмолога Башара Асада, всего через несколько месяцев после того, как он сменил своего отца Хафеза аль-Асада на посту президента.

После начала конфликта в Сирии 2011 бывшая инвестиционный банкир британского происхождения занялась общественной деятельностью. Асма Асад встречалась с семьями убитых солдат и вела благотворительную деятельность. Она управляет Сирийским фондом развития.

У Асадов трое детей. В 2001 году у них родился сын Хафез, в 2003 году – дочь Зейн, а в 2004 году еще один сын – Карим. Старший сын в прошлом году окончил мехмат МГУ в России с красным дипломом.

Сирия в российско-украинской войне

После начала российского вторжения в Украину в 2022 году рядом гуманитарных организаций, международных СМИ и официальных представителей государств были сделаны заявления как об опосредованном, так и о непосредственном участии Сирии в войне на стороне России.

Асадовская Сирия 29 июня 2022 признала независимость ДНР и ЛНР, после чего между Украиной и САР были официально разорваны дипломатические отношения. Также по Сирии Украиной было введено торговое эмбарго.

В первые дни российского вторжения в Украину в российских государственных СМИ начали появляться сообщения о сирийских добровольцах — телеканал Министерства обороны РФ "Звезда" в своем сюжете заявил, что более 16 тысяч сирийских военных записались в добровольческий отряд вооруженных сил РФ для отправки в Украину. Российские СМИ утверждали, что сирийцы чувствуют себя в долгу перед Россией, помогшей им в гражданской войне, и готовы таким образом отплатить этот долг.

Следует также отметить, что режим Асада в Сирии активно поддерживается Россией, воинский контингент РФ оказал большую роль в борьбе с сирийской демократической оппозицией, а сам Путин неоднократно высказывал поддержку Асаду.

"Телеграф" писал, что больной раком 75-летний король Великобритании Чарльз III вскоре вернется к публичным обязанностям после лечения и периода выздоровления. Несмотря на хорошие новости, в Англии все же готовят план похорон монарха.