Самый загадочный "бункер Путина": что известно о сгоревшей на Алтае даче президента РФ

Долгосрочную аренду земли "порешали" за час

Сегодня, 30 мая, в сети распространилась информация о том, что на Алтае сгорела "дача Путина" — одно из самых засекреченных "укрытий" российского диктатора, о котором во всем интернете только крохи информации.

Однако "Телеграф" собрал для своих читателей все, что известно о "даче Путина" или же, как указано в официальных источниках — санаторно-курортном комплексе "Алтайское подворье". Отметим, что еще за десять лет до истории о знаменитом дворце в Геленджике ходили слухи о даче лидера России в горах Алтая.

Согласно информации российских СМИ, в 2009 году Владимир Путин посетил Алтайскую республику и ему понравился Онгудайский район. По данным журналистов "Новой газеты", тогда же в район приехал некий москвич, который "собрал районных чиновников и заставил их решить вопрос о долгосрочной аренде земли в течение одного часа".

По официальной информации, тогда в республике Алтай, на том же месте, началось строительство или базы отдыха, или рабочего городка "Газпрома", или вообще общедоступной базы отдыха "Алтайское подворье", которое "Газпром" просто финансировал. Потратили на строительство комплекса около 3-3,5 миллиардов рублей.

Однако, после завершения строительства, когда журналисты из той же "Новой газеты" попытались посетить "базу отдыха", им на входе было отказано. Тогда журналистам заявили, что "объект, предназначенный для отдыха высших лиц государства".

Территория хорошо охраняется

На связь с Путиным также указывает и то, что на сессии местного парламента сенатор от республики Алтай Ралиф Сафин публично заявил, что депутаты и жители должны "тихо плакать от радости, поскольку на их земле будет резиденция самого президента". Наверное, единственное, что остается россиянам, – это сидеть и тихо плакать от радости.

Как сообщали российские СМИ, при строительстве "дачи Путина" было уничтожено 23 археологических объекта на общей площади 1426 кв. метров.

Из открытых источников известно, что "Алтайское подворье" — это роскошный президентский комплекс, расположенный в Онгудайском районе Республики Алтай, недалеко от села Онгудай. Точные координаты: примерно 50°47’7" северной широты и 86°28’51" восточной долготы.

Дача Путина на карте

Объект известен своей большой охраной и эксклюзивной территорией, чтобы это не означало. Сообщается, что усадьба занимает более тысячи квадратных метров, включает несколько зданий, наряду с главной резиденцией, гостевые дома и хозяйственные постройки. Точное количество комнат и общая площадь официально не задокументированы, но описывается резиденция как большой и роскошный комплекс, в котором есть такие удобства, как вертолетная площадка, причалы для яхт и различные развлекательные сооружения.

Виден кусочек теннисного корта

Есть на территории и лошади

Среди местных жителей ходят слухи о том, что резиденция на самом деле скрывает вход в крупный бункер, который был построен между 2009-2012 гг. Также о существовании бункера на Алтае в одном из интервью утверждал российский политолог Валерий Соловей.

Какой бы ни была правда, на наличие скрытых сооружений, в частности, указывает и мощная электроподстанция 110/10 кВ мощностью 12,6 МВА, которая была построена рядом с "базой отдыха". Для понимания такой мощности хватит для обеспечения электроэнергией около 6 тыс. домохозяйств.

Собственная подстанция, способная питать небольшой город

Строительство имения

По официальным данным, введенная в эксплуатацию подстанция стала первым крупным энергообъектом в Горном Алтае за последние 20 лет. К тому же, в 2010—2011 годах состоялась полная реставрация аэропорта Горно-Алтайска, возобновившего свою работу после 15 лет простоя.

В целом, говорят, что это подземное хранилище на Алтае рассчитано на пребывание в нем от 50 до 100 тыс. человек, а продовольствия и всех систем жизнеобеспечения здесь должно хватить чуть ли не на год.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что фото "дачи Путина" в Карелии появились в сети: территория вдвое больше Монако, есть собственный водопад.