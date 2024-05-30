Найзагадковіший "бункер Путіна": що відомо про дачу президента РФ, що згоріла на Алтаї

Довгострокову оренду землі "порішали" за годину

Сьогодні, 30 травня, мережею поширилася чутка про те, що на Алтаї згоріла "дача Путіна" — одна з чи не найбільш засекречених схованок російського диктатора, про яку в усьому інтернеті лише крихти інформації.

Проте "Телеграф" зібрав для своїх читачів все, що відомо про "дачу Путіна" або ж, як зазначено в офіційних джерелах — санаторно-курортний комплекс "Алтайське подвор'є". Ще за десять років до історії про знаменитий палац у Геленджику ходили чутки про дачу лідера Росії у горах Алтаю.

Згідно з інформацією російських ЗМІ, у 2009 році Володимир Путін відвідав республіку Алтай і йому сподобався Онгудайський район. За даними журналістів "Нової газети", тоді ж у район приїхав якийсь москвич, який "зібрав районних чиновників і змусив їх розв'язати питання про довгострокову оренду землі протягом однієї години".

За офіційною інформацією, тоді в республіці Алтай, на тому самому місці, почалося будівництво чи то бази відпочинку, чи то робочого містечка "Газпрому", чи взагалі загальнодоступної бази відпочинку "Алтайське подвор'є", яке "Газпром" просто фінансував. Витратили на спорудження комплексу близько 3-3,5 мільярдів рублів.

Проте, після завершення будівництва, коли журналісти з тієї ж "Нової газети" спробували завітати до "бази відпочинку", їм на вході було відмовлено. Тоді журналістам заявили, що "об'єкт, призначений для відпочинку вищих осіб держави".

Територія добре охороняється

На зв'язок з Путіним також вказує і те, що на сесії місцевого парламенту, сенатор від республіки Алтай Раліф Сафін привселюдно заявив, що депутати й мешканці повинні "тихо плакати від радості, оскільки на їхній землі буде резиденція самого президента". Напевне, єдине, що залишається росіянам, це сидіти й тихо плакати від радості.

Як повідомляли російські ЗМІ, будівництва "дачі Путіна" було знищено 23 археологічних об'єкти на загальній площі 1426 кв. метрів.

З відкритий джерел відомо, що "Алтайське подвор'є" — це розкішний президентський комплекс, розташований в Онгудайському районі Республіки Алтай, неподалік села Онгудай. Точні координати: приблизно 50°47'7" північної широти та 86°28'51" східної довготи.

Дача Путіна на карті

Об'єкт відомий своєю неабиякою охороною та ексклюзивною територією, щоб це не означало. Повідомляється, що обійстя займає понад тисячу квадратних метрів, включає кілька будівель, разом з головною резиденцію, гостьові будинки й господарські споруди. Точна кількість кімнат та загальна площа не задокументовані офіційно, але описується резиденція як великий і розкішний комплекс, в якому є такі зручності, як вертолітний майданчик, причали для яхт та різні розважальні споруди.

Видно шматочок тенісного корту

Є на території і коні

Серед місцевих мешканців ходять чутки про те, що резиденція насправді приховує вхід до великого бункеру, який був побудований між 2009-2012 рр. Також про існування бункера на Алтаї в одному з інтерв'ю стверджував російський політолог Валерій Соловей.

Якою б не була правда, та на наявність прихованих споруд, зокрема, вказує і потужна електропідстанція 110/10 кВ потужністю 12,6 МВА, яка була побудована поруч з "базою відпочинку". Для розуміння, такої потужності вистачить для забезпечення електроенергією близько 6 тис. домогосподарств.

Власна підстанція, що здатна живити невелике місто

Будівництво маєтку

За офіційними даними, введена в експлуатацію підстанція стала першим великим енергооб'єктом у Гірському Алтаї за останні 20 років. До того ж у 2010—2011 роках відбулася повна реставрація аеропорту Гірничо-Алтайська, який відновив свою роботу після 15 років простою.

Загалом, подейкують, що це підземне сховище на Алтаї розраховане на перебування в ньому від 50 до 100 тис. людей, а продовольства та всіх систем життєзабезпечення тут має вистачити ледь не на рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що фото "дачі Путіна" в Карелії зʼявились у мережі: територія вдвічі більша за Монако, є власний водоспад.