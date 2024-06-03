Горит топливо: в РФ произошел мощный пожар, черный дым виден за километры (видео)

Сотрудники МЧС пригласили дополнительные силы на борьбу с огнем

В российском Новосибирске день начался с масштабного пожара на складе с горюче-смазочными материалами. Огонь охватил крышу на 4500 квадратных метрах. Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщают росСМИ, опубликовавшие кадры с места происшествия. Там работают 55 специалистов и 16 единиц техники.

По данным местных телеграмм-каналов, пожар вспыхнул на складе с горюче-смазочными материалами на улице Олозаводской. На кадрах, появившихся в социальных сетях, виден мощный столб черного дыма, распространившийся от горящего здания.

В МЧС сообщили, что ранг пожара был повышен до трех. Сотрудники МЧС запросили дополнительные силы на борьбу с огнем. Сейчас улицу перекрывают. На место отправили пожарный поезд.

"Огонь охватил кровлю здания по всей площади. Для обнаружения очагов возгорания работают три звена газодымозащитной службы с применением индивидуальных средств защиты органов дыхания. Специалисты МЧС России с помощью беспилотного летательного аппарата обследуют кровлю здания на наличие скрытых очагов горения", — пояснили в ведомстве.

Ранее Телеграф писал, что в четверг, 30 мая, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Тамань в Краснодарском крае России.