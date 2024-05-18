Атаки дали результат: в России из-за повреждений НПЗ подскочили цены на бензин

Российские власти уже предпринимают меры, чтобы сделать последствия менее ощутимыми

Удары украинских дронов по российским НПЗ смогли вывести из строя 14% ее нефтепереработки. Это оказало минимальное влияние на производство электричества, но резко подняли цены на бензин внутри России.

Как пишет Bloomberg, об этом говорится в отчете разведуправления Пентагона. В частности отмечается, что в средине марта Россия была вынуждена остановить экспорт бензина, чтобы удовлетворить внутренний спрос, но даже несмотря на это цены в стране выросли на 20-30% в зависимости от региона.

"Чтобы смягчить последствия этих ударов, Россия с марта на шесть месяцев запретила экспорт бензина, начала импорт нефтепродуктов из Беларуси, планировала импортировать из Казахстана, а также отдала приоритет отгрузкам нефтепродуктов РЖД, а не другими видами транспорта", — говорится в отчете.

При этом этот анализ охватывает лишь последствия от атак в промежутке от 21 января и до 24 марта и не включает в себя более новые удары. Отмечается, что украинские атаки практически не повлияли на подачу электричества российским военным и гражданским объектам, так как Россия обладает третьими в мире генерирующими мощностями, а ее энергосистема имеет высокую степень резервирования.

Также в докладе говорится, что украинские удары по российскому Черноморскому флоту с использованием беспилотных военно-морских дронов "изменили структуру действий российских военно-морских сил".

Отмечается, что Черноморский флот начал избегать побережья Украины и отводить некоторые корабли от своей основной базы в оккупированном Севастополе.

Как сообщалось ранее, США выступали против украинских атак на российские НПЗ из-за опасения, что мировые цены на нефть вырастут. Впрочем, несмотря на опасения цены наоборот начали падать.