Горить пальне: у РФ сталася потужна пожежа, чорний дим видно за кілометри (відео)

Співробітники МНС запросили додаткові сили на боротьбу із вогнем

В російському Новосибірську день почався з масштабної пожежі на складі із пально-мастильними матеріалами. Вогонь охопив покрівлю на 4500 квадратних метрах. Попередньо постраждалих немає.

Про це повідомляють росЗМІ, які опублікували кадри з місця події. Там працює 55 спеціалістів та 16 одиниць техніки.

За даними місцевих телеграм-каналів, пожежа спалахнула на складі із пально-мастильними матеріалами на вулиці Олозаводській. На кадрах, що з'явилися в соціальних мережах, видно потужний стовп чорного диму, який поширився від палаючої будівлі.

У МНС повідомили, що ранг пожежі підвищили до трьох. Співробітники МНС запросили додаткові сили на боротьбу із вогнем. Нині вулицю перекривають. На місце відправили пожежний потяг.

"Вогонь охопив покрівлю будівлі на всій площі. Для виявлення вогнищ займання працюють три ланки газодимозахисної служби із застосуванням індивідуальних засобів захисту органів дихання. Фахівці МНС Росії за допомогою безпілотного літального апарату обстежують покрівлю будівлі на наявність прихованих вогнищ горіння", — пояснили у відомстві.

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 30 травня, українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Тамань у Краснодарському краї Росії.