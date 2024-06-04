У мертвого Жириновского появился сын: как он выглядит (фото)

Олег Эйдельштейн обратился в московский суд с требованием признать отцовство, чтобы получить наследство

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск некого Олега Эйдельштейна, который требовал признать его сыном умершего российского политика Владимира Жириновского. Все дело в том, что он был рожден вне брака, но теперь все официально.

Прошлым летом, в августе, Эйдельштейн подал иск с требованием признать отцовство, чтобы получить наследство. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Но суд отказался рассматривать иск внебрачного сына Жириновского из-за решения Верховного суда КБР по тому же вопросу. Но апелляция в феврале его отменила.

Но в этот раз Никулинский районный суд столицы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна.

На фото Олег Эйдельштейн

Напомним, что одиозный российский политик скончался 6 апреля 2022 года, ему было 75 лет. У политика остались трое детей: старший сын — Игорь Лебедев (с 2021 года носит имя Давид Гарсия), младший — Олег Эйдельштейн (при рождении — Газдаров) и дочь Анастасия Боцан-Харченко (при рождении — Петрова). Последние двое были рождены вне брака.

Бывший депутат Госдумы Василий Власов отмечал, что Жириновский оставил детям лишь 20% своего состояния. По его данным, 70% своих денег политик завещал партии, еще 10% — Институту мировых цивилизаций.

Ранее "Телеграф" писал, что в похоронах Жириновского нашли подозрительный момент.