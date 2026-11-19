Почему заявление Си Цзиньпина может быть неудобным для России

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Президент Китая Си Цзиньпин выступил за полный запрет и ликвидацию ядерного оружия. Об этом он заявил 19 ноября во время первой трехсторонней встречи лидеров Китая, США и России, которая состоялась в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Китайский лидер подчеркнул, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать. "Телеграф" рассказывает, что эта позиция может означать для России, почему она неудобна для Кремля и готов ли Пекин влиять на ядерную политику Москвы.

Как сообщает китайское государственное агентство Xinhua, Си Цзиньпин представил четыре принципа взаимодействия великих держав. Призыв относительно ядерного оружия прозвучал во втором пункте, посвященном мирному сосуществованию.

"Ядерное оружие необходимо полностью запретить и окончательно уничтожить, чтобы построить мир без ядерного оружия. Ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать. Необходимо приложить все усилия, чтобы предотвратить ее", – заявил китайский лидер.

Китай демонстрирует неприятие ядерного шантажа

Во время полномасштабной войны против Украины Россия неоднократно прибегала к ядерным угрозам, пытаясь сдержать военную поддержку Киева со стороны Запада.

На этом фоне слова Си Цзиньпина могут быть неудобны для Москвы. Китай фактически подчеркивает недопустимость ядерной эскалации, хотя непосредственно Россию в своем заявлении не критикует.

В то же время это не новая позиция Пекина. Китай годами выступает за ликвидацию ядерного оружия и придерживается принципа его неприменения первым.

Путин все больше зависит от Пекина

После введения западных санкций Китай стал одним из ключевых торговых партнеров России. Москва в значительной степени зависит от китайского рынка, поставок товаров и экономического сотрудничества.

Это дает Пекину определенные рычаги влияния на Кремль. Поэтому, если позиция Китая в отношении ядерной политики станет жестче, Путину будет сложнее ее игнорировать.

Однако пока нет признаков того, что Си Цзиньпин собирается требовать от России отказа от ядерного арсенала. Пекин продолжает развивать стратегические отношения с Москвой.

Трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина Источник: Getty Images

Ядерное оружие – один из главных козырей Кремля

Для России ядерный арсенал – не только инструмент обороны, но и средство геополитического влияния. Именно он позволяет Москве поддерживать статус одной из ведущих военных держав и использовать угрозу эскалации в отношениях с Западом.

Дополнительно ситуацию усложняет завершение срока действия договора New START между Россией и США 5 февраля 2026 года. Он ограничивал количество развернутых стратегических ядерных боезарядов двух стран.

Теперь у сторон нет действующего двустороннего соглашения, которое устанавливало бы такие ограничения. Поэтому призывы к полному разоружению пока далеки от реальных дипломатических договоренностей.

Си Цзиньпин посылает сигнал и Вашингтону

Заявление китайского лидера не стоит рассматривать исключительно как сигнал Москве. Оно также касается США, которые заинтересованы в новом соглашении о сокращении ядерных арсеналов трех государств.

Дональд Трамп стремится привлечь Китай к таким переговорам. Однако Пекин не спешит соглашаться на одинаковые ограничения, поскольку его ядерный арсенал значительно меньше американского и российского.

Китай настаивает, что страны с крупнейшими запасами ядерного оружия должны первыми взять на себя ответственность за их сокращение.

Что это означает для России

Заявление Си Цзиньпина не означает, что Китай отворачивается от России или собирается заставить Путина отказаться от ядерного оружия. Однако оно демонстрирует, что интересы Пекина и Москвы не всегда совпадают.

Китай заинтересован в международной стабильности и не стремится к превращению ядерного противостояния в неконтролируемый конфликт. Для Путина это напоминание: поддержка Пекина не означает автоматической поддержки всех методов Кремля.

Как сообщал "Телеграф", Владимир Путин 18 ноября начал переговоры с Си Цзиньпином в Шэньчжэне.