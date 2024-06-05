"Больше смертей – выше выплаты" – мобилизованный россиянин может обходится стране-оккупанту до 1 миллиона рублей

При пиковом масштабе мобилизации РФ понадобится до 1 млрд долларов в месяц чтобы заманивать желающих служить

Потери российских оккупантов в Украине с 24 февраля 2022 года перевалили за 500 тысяч человек, что сделало очень актуальным вопрос пополнения ВС РФ. И выходом из этой ситуации в самой стране-оккупанте, очевидно, видят в материальном стимулировании добровольцев, в том числе иностранцев, и мобилизуемых граждан России.

"Телеграф" разбирался, когда началось изменение российской стратегии пополнения собственных ВС, несущих огромные потери в Украине. А также где платят больше всего подъемных для добровольцев и мобилизуемых, и почему именно там.

Чаще гибнут – больше платят

Системный аналитик Евгений Истребин обнаружил интересную закономерность в рекрутинговой политике РФ последних месяцев, которой он поделился на своей странице в соцсети Facebook. После проведенной осенью 2022 года мобилизации 300 тысяч человек, сопровождавшейся многочисленными скандалами и потерями, в стране-оккупанте изменили стратегию, и пытаются заманить на контрактную службу высокими выплатами. Причем последние сильно варьируются от потерь каждого региона во время вторжения в Украину, приходит к выводу Евгений Истребин.

Так, эксперт приводит данные о потерях россиян в разрезе регионов:

Краснодарский край – 2721;

Башкортостан – 1987;

Свердловская область – 1929;

Татарстан – 1780;

Челябинская область – 1606;

Пермский край – 1490;

Самарская область – 1451;

Бурятия – 1316;

Московская область – 1286;

Ростовская область – 1252.

По словам Евгения Истребина, данные о выплатах добровольцам, назначенных в регионах-лидерах по потерям во вторжении в Украину, говорят об их росте в несколько раз:

в Краснодарском крае за период с 1 февраля по 3 апреля 2024 года выплаты для контрактников из этого региона выросли с 200 тысяч рублей до 1 млн руб. (около 10 тысяч долларов), а 28 мая еще 300 тысяч рублей (3 000 долларов), добавляет мэрия Краснодара. Также еще 200 тысяч дадут тому, кто запишется в отдельный местный батальон формируемый в регионе, что вместе с выплатами из госбюджета составит 1 млн 695 тысяч рублей (около 17 тысяч долларов);

в Башкоркостане региональные выплаты были введены с 1 мая и составили 205 тысяч рублей (2000 долларов), а с учетом 195 тысяч из госбюджета – 400 000 рублей или около 4000 долларов;

в Свердловской области региональных выплат добровольцам нет, но члены их семей могут получить выплаты от 20 до 100 тысяч рублей (1000 долларов) в зависимости от срока заключения контракта с ВС РФ, сам же доброволец или контрактник получит от государства те самые 195 тысяч рублей или почти 2000 долларов;

в Татарстане 27 мая губернатор повысил единовременную выплату за подписание контракта с 300 до 505 тысяч рублей (5000 долларов), еще 300 тысяч платит мэрия Казани и 195 тысяч госбюджет, итоговая сумма – 1 млн руб. или 10 тысяч долларов.

Минимальная выплата – 500 долларов

Региональные выплаты добровольцам и контрактникам по другим регионам, понесших самые крупные потери, по данным "Телеграфа" следующие:

Челябинская область, первоначальные выплаты в 50 тысяч рублей (500 долларов) увеличивались дважды и после последнего роста составляют 225 тысяч рублей (2250 долларов);

Пермский край платит 100 тысяч рублей или 1000 долларов;

Самарская область с мая 2023 года выплачивает 150 тысяч рублей или 1500 долларов, правда в начале 2024 года в регионе вспыхнул скандал, когда некоторым из добровольцев отказались платить эту сумму;

Бурятия платит добровольцам 200 тысяч рублей – 2 тысячи долларов;

Московская область платит 400 тысяч рублей компенсации при записи в обычные части и столько же при заключении контракта на службу в Именном полку региона, что вместе с выплатой из госбюджета составляет 1 млн руб. или 10 тысяч долларов. В октябре 2022 года начинали с выплаты 200 тысяч рублей или 2 тысяч долларов;

в Ростовской области выплаты также менялись дважды – начав со 150 тысяч рублей (1500 долларов) в 2022-м году, с февраля 2024-го власти региона платят уже 500 тысяч рублей (5000 долларов).

Впрочем, региональные выплаты в России сильно разнятся, и к примеру, в Удмуртии, Костромской и Ивановской областях местный доброволец сможет рассчитывать лишь на 50 тысяч рублей или 500 долларов от региональных властей.

При этом к региональным выплатам необходимо добавлять 195 тысяч рублей или 2000 долларов из госбюджета РФ, а также различные льготы и выплаты семьям контрактников. К последним относятся военная пенсия, медицинское обслуживание, льготы на образование детей, покупку жилья и авто. Наконец, выплаты по тяжелому ранению – от 500 тысяч рублей до 1,5 млн руб. (5 и 15 тысяч долларов соответственно) в зависимости от группы инвалидности, гибели – 3 млн руб. (30 тысяч долларов).

В итоге "цена" одного контрактника может быть в разы выше суммы региональной и государственной единовременной выплаты.

Материальный стимул для оккупантов и иностранцев

Но что в условиях РФ означают региональные выплаты для контрактников?

По данным Росстата, в 2023-м году средняя зарплата по России составила 73 700 рублей (около 740 долларов). Таким образом выплаты составляют от минимума в 245 тысяч рублей в Удмуртии (50 тысяч региональной и 195 тысяч из госбюджета) и до максимума в 1,7 млн руб. в Краснодарском крае.

Цена риска же для российского мобилизованного эквивалентна средней зарплате в РФ за срок от 3 месяцев до 2 лет. Причем максимальную оплату предлагают именно в тех регионах, в которых потери выше всего (исключение – Свердловская область), то есть региональные власти прекрасно знают о реальном положении вещей, равно как и население.

Но что еще интереснее, подобные региональные выплаты касаются не только жителей, проживающих в данном регионе, но и граждан РФ из других областей, подписавших контракт через местный военкомат.

К примеру, максимальную сумму в 1 млн руб. может получить любой гражданин РФ, заключивший контракт в Татарстане, а мэрия Перми пошла еще дальше и выплачивает 100 тысяч рублей (1000 долларов) даже иностранным гражданам.

Последнее особенно интересно в связи с рядом дипломатических скандалов, вспыхнувших вокруг граждан других стран, активно вербуемых РФ на войну против Украины. Наиболее известный из них связан с гражданами Непала, чей МИД официально возмутился активной вербовкой своих граждан еще в декабре 2023 года. В ведомстве оценили число непальцев в армии РФ примерно в 200 человек, но в реальности их может быть до 15 тысяч.

Заметим, что по официальным данным средняя зарплата в Непале сейчас составляет порядка 150-200 долларов, что эквивалентно 15-20 тыс. рос. руб. То есть, решивший подписать контракт с ВС РФ в Пермской области гражданин Непала может получить эквивалент 5-месячной средней заработной платы в своей стране.

По данным CNN, зарплата непальского наемника не менее 2000 долларов, вероятно, зарплата обычного российского контрактника в 210 тысяч рублей, что как раз равно жалованью непальцев в долларах. То есть на войне в Украине гражданин Непала может заработать в месяц примерно в 10 раз больше чем у себя на родине, чем и вызван интерес как жителей этой страны, так и к ним, со стороны РФ.

Цена мобилизации – от 160 млн до 1 млрд дол в месяц

Но хватит ли материального стимула для компенсации потерь российских оккупантов в России?

По подсчетам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, для компенсации рекордных потерь мая – почти 39 тысяч человек убитыми, России нужно мобилизовать ежемесячно не менее 40 тысяч человек. При этом для формирования ударной группировки и масштабного наступления ВС РФ по словам эксперта необходимо порядка 300 тысяч человек, которые с учетом потерь удастся накопить лишь к концу 2024 года. Но это возможно лишь при условии объявления второй волны мобилизации.

Что это значит для россиян в смысле денежных расходов? Так, если посчитать необходимость платить 2000 долларов (195 тыс. рос. руб.) из госбюджета и в среднем столько же в региональных выплатах, минимальная стоимость мобилизации 40 тысяч человек в месяц будет стоить РФ не менее 160 млн дол. В случае роста числа мобилизуемых до 100 тысяч и увеличения выплат в среднем до 1 млн руб. или 10 тыс. дол, каждый месяц мобилизации будет стоить РФ до 1 млрд дол.

Тем временем арестованные в мире активы РФ могут быть переданы Украине. А страны ЕС согласовали план о передаче нашей стране доходов от российских активов – до 3 млрд евро в 2024-м году.