Тогда противостояли Гитлеру, а теперь – Путину: Байден сравнил вторжение России в Украину с нацистской оккупацией

Немыслимо, чтобы Запад подкорился диктатору

В пятницу, 7 июня, президент США Джо Байден сравнил российского диктатора Владимира Путина с Гитлером. А противостояние украинской армии российским оккупантам с освобождением Европы от нацистской оккупации.

Об этом он сказал во время своей речи во Франции по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии.

"Каждый морской пехотинец, штурмовавший эти пляжи, решил, что грозный диктатор, завоевавший континент, наконец-то встретил достойного соперника. Благодаря им в войне произошел перелом. Они выступили против агрессии Гитлера ", — сказал Байден.

Джо Байден подчеркнул, что немыслимо, чтобы Запад подкорился диктатору. Это означало бы, что страны забыли о случившемся "на священных пляжах" Нормандии. Поэтому западные политики не могут допустить ошибку, ведь за ними внимательно наблюдают автократы. И, таким образом, сравнил Путина с Гитлером.

По словам лидера США, тогда военные освобождали Европу от нацизма, а сейчас выступают против российской агрессии и режима диктатора Владимира Путина.

"Кто-то сомневается в том, что они хотели бы, чтобы Америка сегодня выступила против агрессии Путина здесь, в Европе? Они штурмовали пляжи вместе со своими союзниками. Кто верит, что эти рейнджеры хотят, чтобы Америка сегодня действовала одна?" – подчеркнул он.

Напомним, что во время своего визита во Францию Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил у него прощения. А также объявил о новой помощи для Украины на 225 млн долларов.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Эммануэль Макрон сделал интересное предложение Байдену по Украине. Но он отказался.