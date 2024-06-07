Тогда противостояли Гитлеру, а теперь – Путину: Байден сравнил вторжение России в Украину с нацистской оккупацией
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Немыслимо, чтобы Запад подкорился диктатору
В пятницу, 7 июня, президент США Джо Байден сравнил российского диктатора Владимира Путина с Гитлером. А противостояние украинской армии российским оккупантам с освобождением Европы от нацистской оккупации.
Об этом он сказал во время своей речи во Франции по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии.
"Каждый морской пехотинец, штурмовавший эти пляжи, решил, что грозный диктатор, завоевавший континент, наконец-то встретил достойного соперника. Благодаря им в войне произошел перелом. Они выступили против агрессии Гитлера ", — сказал Байден.
Джо Байден подчеркнул, что немыслимо, чтобы Запад подкорился диктатору. Это означало бы, что страны забыли о случившемся "на священных пляжах" Нормандии. Поэтому западные политики не могут допустить ошибку, ведь за ними внимательно наблюдают автократы. И, таким образом, сравнил Путина с Гитлером.
По словам лидера США, тогда военные освобождали Европу от нацизма, а сейчас выступают против российской агрессии и режима диктатора Владимира Путина.
"Кто-то сомневается в том, что они хотели бы, чтобы Америка сегодня выступила против агрессии Путина здесь, в Европе? Они штурмовали пляжи вместе со своими союзниками. Кто верит, что эти рейнджеры хотят, чтобы Америка сегодня действовала одна?" – подчеркнул он.
Напомним, что во время своего визита во Францию Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил у него прощения. А также объявил о новой помощи для Украины на 225 млн долларов.
Ранее "Телеграф" писал, что президент США Эммануэль Макрон сделал интересное предложение Байдену по Украине. Но он отказался.