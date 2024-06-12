Если приблизится поражение Украины: в Германии пригрозили Путину своей армией и не только

Политик призівает к более жесткой позиции

Бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль призвал к более жесткому подходу к России. Он добавил, что если возникнет угроза, что Украина проиграет в войне, "из разговора" нельзя исключать и участия в войне немецких солдат.

"Я не думал, что мне придется это говорить: но нам придется снова победить Россию так, как мы это сделали с Советским Союзом в холодной войне. Путин должен осознать, насколько мы серьезны … Нам нужен четкий сигнал Путину: прекратите эту войну – или мы передадим ее вам", — цитирует его слова ntv.de.

Зигмар Габриэль добавил, что не стал бы обещать президенту России Владимиру Путину, что Германия не будет закрывать небо над Украиной немецкими системами противоракетной обороны "с помощью Бундесвера" (вооружённые силы Федеративной Республики Германия).

"Никто не хочет вести Бундесвер в войну. Но если вырастет опасность того, что Украина проиграет, то это также разрушит нашу нынешнюю жизнь в мире и безопасности в Европе", — пояснил свою позицию Габриэль.

Он подчеркнул, что захватнические настроения Путина уже давно вышли за пределы Украины. Он ведет войну против Запада, который воспринимает как угрозу своей власти.

"Вот почему нам приходится противостоять России гораздо жестче, чем до сих пор", — отметил политик.

Он добавил, что не стал бы исключать в разговорах с Путиным того, что в какой-то момент западные сухопутные войска могут быть введены в Украину для защиты от агрессии России. Габриэль добавил, что западу не стоит информировать врага о том, что он будет, или чего не будет делать.

"Если существует серьезный риск того, что Украина проиграет войну, я бы не исключал ничего из разговора с российским президентом … странная западная тактика — всегда публично информировать врага о том, чего мы не будем делать … Война всегда имеет опасность эскалации. Но я больше боюсь эскалации, которую спровоцирует наша слабость", — отметил он.

Габриэль призвал Запад к двойной стратегии — жестко противостоять Путину и одновременно искать возможности политического урегулирования. Он является сторонником еще одной мирной конференции, кроме той, которая состоится в Швейцарии.

"Противостоять Путину железной ногой и в то же время искать форматы дискуссий и, таким образом, пути выхода из войны … Помимо конференции в Швейцарии, существует необходимость второй мирной конференции, в которой будут принимать участие и российские собеседники. Западу и Украине нужны США как ведущая держава, "Российский Альянс" должен возглавить Китай", — сказал он.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Германию показал батарею ПВО Patriot, которую немцы передадут Украине для защиты. Сейчас группа украинских военных проходит обучение на этих ЗРК.