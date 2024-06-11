В ФСБ ФР заявили, что доказали причастность украинских спецслужб к теракту

В Росси продолжают активно обвинять Украину в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Так во вторник, 11 июня, глава российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова нашел связь между террористами и военной разведкой Украины.

Он заявил, что спецслужбы нашей страны в сотрудничестве с западными вербуют исполнителей для терактов на территории РФ. Подробности сообщил Telegram-канал Shot.

"Украинские и западные спецслужбы вербуют исполнителей для терактов на территории РФ. Эти же спецслужбы готовят боевиков международных террористических организаций. Причастность военной разведки Украины к теракту в Крокусе установлена", — заявил Бортников.

Стоит отметить, что в причастность украинской стороны к произошедшему в подмосковном концертном зале не верят даже в самой РФ. Независимые российские СМИ уже привели целый ряд несостыковок в обвинениях РФ.

Напомним, 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям. Спустя некоторое время после этого концертный зал загорелся. Некоторые из очевидцев также сообщали о взрыве.

Вскоре ФСБ РФ заявило о задержании стрелков в Брянской области. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще около 500 пострадали.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта). В США подтвердили, что за этим происшествием действительно стоит одно из подразделений организации, так называемый "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К).