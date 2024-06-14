"То же, что делал Гитлер": Зеленский прокомментировал "мирные предложения" Путина

Действия лидера России повторяют действия лидера Нацистской Германии

Президент Владимир Зеленский отреагировал на "предложения" российского диктатора Владимира Путина, который сегодня выдвинул условия для переговоров с Украиной. По словам лидера Украины, это точно то же, что делал в свое время Гитлер.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в кулуарах саммита Большой семерки, передает издание Reuters. Также он добавил, что Путину ни в коем случае нельзя доверять.

"Предложение по прекращению огня от лидера России Владимира Путина является ультиматумом, которому нельзя доверять. Путин не прекратит свое военное наступление, даже если его требования по прекращению огня будут выполнены", — сказал Зеленский.

Президент также провел параллели между современным диктатором Путиным и немецким диктатором Гитлером. По словам Зеленского, действия лидера России повторяют действия лидера Нацистской Германии перед Второй мировой войной.

"Это ультимативные месседжи, которые ничем не отличаются от месседжей прошлого. Он не остановится… Поэтому не стоит доверять этим сообщениям", – сказал президент Украины.

"Он хочет, чтобы мы отказались от наших оккупированных территорий, но он также хочет и наши неоккупированные территории. Он рассказывает о регионах нашей страны и не намерен останавливаться. Замороженного конфликта не будет", — добавил украинский лидер.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что стоит за предложениями Путина. Подробно на этот вопрос ответил Александр Мусиенко, директор Центра военно-правовых исследований. По его словам, действия и высказывания российского диктатора – откровенное ИПСО.