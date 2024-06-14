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"Это – продуманный ход Путина": политолог объяснил, как Украине реагировать на условия переговоров от РФ

Автор
Ольга Кирилова Ольга Кирилова
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Реакция Украины должна быть оперативной Новость обновлена 14 июня 2024, 16:57
Реакция Украины должна быть оперативной. Фото Коллаж "Телеграфа"

"План" Путина больше напоминает предложение о капитуляции

Обеспокоенность России после подписания соглашения о безопасности с США, усиления санкций, а также принятия решения по замороженным российским активам продолжает стремительно расти. Свидетельствуют об этом и заявления диктатора РФ Владимира Путина о переговорах с Украиной, которые носят внешнеполитический характер и направлены на Запад.

Украине же нужно оперативно отреагировать на такие "выпады" и не заявлениями из уст президента Владимира Зеленского. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда.

Господин Евгений, интересно Ваше мнение, что означают сегодняшние заявления российского диктатора, и на что они направлены сейчас?

— Все достаточно понятно.

Он воспользовался саммитом мира как информационным поводом и обнародовал предложение, которое в России будут называть "предложением о мире". Хотя это больше напоминает предложение о капитуляции. Отдать четыре области, включая правобережье Днепра — значит просто подставиться под удар максимально быстро. Это четко следует понимать.

Соответственно, это предложение, которое Путин пытается использовать не для внутреннего потребителя, а для потребителя прежде всего внешнего, находящегося в ситуации, когда он, скорее всего, будет реагировать на слова о мире, обещания о том, что в 2022 году могли все закончить.

Не нужно это игнорировать в каком-то смысле. Это хорошо продуманный, к сожалению, ход, в котором достаточно сложно противостоять.

У Путина достаточно простая "формула" — что остановить войну и начать разговор готовы уже сейчас, но с Западом. То есть, он подвешивает позиции Зеленского. При этом Путин недавно говорил, что он юрист. Но плохой он юрист. Когда он заявляет о нелегитимности исполнительной власти в Украине, это свидетельствует о том, что он не понимает, что такое исполнительная власть. В Украине существует модель парламентско-президентской республики, где правительство формируется Верховной Радой.

Например, министр Кабинета министров Олег Немчинов, как чиновник, мог бы воспользоваться этой ситуацией и напомнить о парламентско-президентской республике и других вещах. Но это уже детали и стратегия.

Главное, по моему мнению, состоит в том, что Украина должна воспользоваться словами Путина о так называемой, как он сказал, "провокации в Буче", и еще раз показать однозначные, имеющиеся свидетельства российских преступлений там. Они достаточно хорошо задокументированы, есть и видео, и что угодно. Это во-первых.

Во-вторых, должны использовать саммит в Швейцарии для того, чтобы в коммюнике акцентировать внимание на российской агрессии. Ибо Путин говорит о том, что они едва ли не самозащиту осуществляли. И заявляет, что Украина готовила на территории Донецкой и Луганской областей этнические чистки. Это бред.

Мы должны на это оперативно отреагировать, но не устами Владимира Зеленского, а устами какого-нибудь, извините, достаточно мелкого чиновника, но позиция которого будет очень активно ретранслироваться. И мы должны очень активно это ретранслировать на наших западных партнеров. Для того, чтобы показать, что то, что говорит Путин, не имеет смысла.

То есть, его сегодняшнее выступление — это направленная на Запад кампания, чтобы перехватить трек перед мирным саммитом, обратить на себя внимание и каким-то образом затянуть мирный процесс?

— Я думаю, что скорее всего Путин просто реагирует. И делает он это, как правило, ассиметрично. И реагирует не так на саммит мира в Швейцарии, потому что на нем сложно ожидать быстро какого-нибудь решения, которое, скажем, подорвет основы. А реагирует на решение "Большой семерки" о передаче активов на 50 миллиардов долларов, понимаете? То есть, он понимает, что если он начнет втягиваться в игру с конфискацией европейских активов в России, то это не придаст ему значительного веса, и будут свои проблемы. Поэтому он действует таким образом, асимметрично.

И плюс американские санкции, которые буквально на днях ввели в действие, кажется, очень ударили по РФ.

— Да, вы правы, и это реакция на американские санкции, потому что фактически сложилась ситуация, когда в России торговли долларами и евро просто нет. И это очень показательный факт.

Будем наблюдать, какая будет реакция на эти заявления дальше, потому что россияне что-то и о Китае вспоминают: что они будут вместе с Пекином работать по этой инициативе.

— Китай вспоминает Лавров, чтобы показать, что у них согласована позиция. Но сказать однозначно, что эта позиция согласована, можно будет лишь после того, как Китай сделает соответствующее заявление, поддерживает ли он "мирную инициативу" Путина. Но я думаю, что Пекин такое заявление не сделает, потому что у него есть свой мирный план и он будет им оперировать.

Напомним, в четверг, 13 июня, после подписания исторического соглашения о безопасности между США и Украиной президенты обоих государств, Джо Байден и Владимир Зеленский выступили на совместной пресс-конференции. "Телеграф" собрал для вас главные тезисы, звучавшие во время брифинга.

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#Россия #Санкции #Активы #Война #Владимир Путин