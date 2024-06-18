Это "последний резерв": у России заканчиваются самые современные танки

РФ могла нарастить темпы производства танков, но это не сравнится с потерями на фронте

Потери российской техники в войне против Украины серьезные, в особенности это касается танков. В России на конец 2023 года на хранении оставалось полсотни танков Т-90А, а на вооружении было 100 единиц — это может быть "последним резервом" вражеской армии для модернизации.

Об этом сообщает "Друкарня". В добавок к этому производство танков в РФ намного меньше, чем кажется на первый взгляд.

Возможности России заменить уничтоженные или поврежденные танки остаются под вопросом, в особенности модель Т-90М, мощнейшего из основных боевых танков (ОБТ), который стоит на вооружении оккупантов в Украине. В ближайшее время станет понятно, как быстро и на сколько качественно РФ может заменить свои боевые потери. В перспективе от этого зависят темпы восстановления войск.

По данным Military Balance+, до 2022 года среднегодовой темп производства Т-90М был на уровне 40 единиц и на момент 24 февраля 2022 у России насчитывалось примерно 67 единиц Т-90М. После начала войны было поставлено минимум 13 партий Т-90М количеством от 11 до 15 танков. Если верить этим данным, то общее количество произведенных с нуля и модернизированных Т-90М может составлять 231-267 единиц, в зависимости от количества танков в партии. Это означает, что годовое производство выросло с 40 танков в 2022 году до 60-70 танков в 2023 году, а в 2024 году возможно еще больше.

"Исходя из этого уровень производства с 2025 года может составлять более 90 единиц в год", — говорят аналитики.

При этом есть вероятность, что текущие темпы "производства" так же сохраняют соотношение "3 модернизированных Т-90А на 1 изготовленный с нуля Т-90М", что означает реальные темпы изготовления Т-90М в 23-28 единиц. Это означает, что производство новых танков сейчас в большей степени зависит от количества модернизированных Т-90А, запасы которых становятся все меньше. Аналитики предполагают, что на конец 2023 года на складах РФ оставалось 50 Т-90А, а на вооружении армии РФ на начало 2024 года числилось еще около 100 Т-90А.

"Это может быть "последний резерв" для модернизации до уровня Т-90М, после чего темпы их поставки в вооруженные силы РФ упадут до уровня изготовленных "с нуля", — говорят аналитики.

Несмотря на то, что Россия могла нарастить производство танков "с нуля" в период войны, снабжение достаточного количества танков, чтобы компенсировать текущие темпы потерь, может оказаться сложной задачей. Особенно, если учитывать тот факт, что количество танков на складах, которые не требуют значительной реконструкции, уменьшается.

Танк Т-90М

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