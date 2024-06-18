Уровень паранойи зашкаливает? Во время визита Путина в Якутию заметили новую интересную деталь (фото, видео)

Ранее такая практика не применялась

Российский диктатор Владимир Путин, по всей видимости, все больше переживает за свою безопасность. Он начал летать в российские регионы в сопровождении истребителя.

Во вторник, 18 июня, во время прилета Путина в Якутск местные жители видели как минимум один истребитель Су-30СМ, сопровождавший борт №1, пишет "Агентство". По данным издания, это первый подтвержденный визуально случай с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, когда борт Путина во время визита в российский регион сопровождают военные самолеты.

Ранее истребители сопровождали российского диктатора только во время зарубежных визитов. Ранее один из таких случаев пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснял соображениями безопасности.

В соцсетях жители Якутска опубликовали сразу несколько видео и фото с истребителем, сопровождавшим самолет Путина. Издание SakhaLife также сообщило, что следом за бортом Путина приземлился самолет сопровождения. Как уточнил военный аналитик Ян Матвеев, на кадрах Су-30СМ.

Ранее СМИ сообщали о сопровождающих Путина истребителях во время международных командировок. Так было во время его полетов в Беларусь в декабре 2022 года, в ноябре 2023-го и мае 2024-го, с также во время визитов в Казахстан и Узбекистан в мае.

Напомним, 18 июня Путин должен посетить в Северную Корею (КНДР) с двухдневным "дружественным государственным визитом". Сообщается, что в Пхеньяне будет подписан ряд важных документов.