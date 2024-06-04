Боится покушения? Путин начал носить бронежилет (фото)

Близкое окружение подтверждает этот факт

Российский "президент" Владимир Путин начал носить скрытый бронежилет при посещении публичных мероприятий на открытом воздухе, в том числе в нем он появился на параде ко "Дню победы" в 2024 году. Это одно из требований российских спецслужб, беспрецедентно усиливших уровень охраны диктатора.

Два российских чиновника подтверждают, что Путин носил бронежилет еще с 2023 года. Об этом пишет издание The Moscow Times.

Путин одевал бронежилет и на парад ко "Дню победы" 9 мая 2024 года. Один из чиновников на условиях анонимности подтвердил этот факт.

"В этом году 9 мая во время парада начальник совершенно точно был в скрытом бронежилете. И это мера предосторожности, я считаю, правильная", — сказал собеседник журналистам.

Британский консультант по безопасности Джейд Миллер проанализировала видеокадры с парада и подтвердила, что Путин действительно был в бронежилете. На это указывает ограниченность его движений и отсутствие естественных складок на пальто.

"Путин ходит достаточно скованно, и на спине его пальто не видно природных складок при ходьбе и рукопожатии военнослужащих. Верхняя часть тела Путина выглядит неестественно, а его плечи кажутся достаточно широкими и квадратными, не видны формы спины и лопаток", — объясняет Миллер.

Путин начал носить бронежилет

Отметим, что в последние годы Владимир Путин значительно усилил охрану. Он редко появляется на публике, а подданных и иностранных политиков принимал за длинным столом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Алтае сгорела дача Путина. Но в Кремле открестились от нее, заявив, что в перечне официальных резиденций ее нет.