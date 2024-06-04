Боится покушения? Путин начал носить бронежилет (фото)
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Близкое окружение подтверждает этот факт
Российский "президент" Владимир Путин начал носить скрытый бронежилет при посещении публичных мероприятий на открытом воздухе, в том числе в нем он появился на параде ко "Дню победы" в 2024 году. Это одно из требований российских спецслужб, беспрецедентно усиливших уровень охраны диктатора.
Два российских чиновника подтверждают, что Путин носил бронежилет еще с 2023 года. Об этом пишет издание The Moscow Times.
Путин одевал бронежилет и на парад ко "Дню победы" 9 мая 2024 года. Один из чиновников на условиях анонимности подтвердил этот факт.
"В этом году 9 мая во время парада начальник совершенно точно был в скрытом бронежилете. И это мера предосторожности, я считаю, правильная", — сказал собеседник журналистам.
Британский консультант по безопасности Джейд Миллер проанализировала видеокадры с парада и подтвердила, что Путин действительно был в бронежилете. На это указывает ограниченность его движений и отсутствие естественных складок на пальто.
"Путин ходит достаточно скованно, и на спине его пальто не видно природных складок при ходьбе и рукопожатии военнослужащих. Верхняя часть тела Путина выглядит неестественно, а его плечи кажутся достаточно широкими и квадратными, не видны формы спины и лопаток", — объясняет Миллер.
Отметим, что в последние годы Владимир Путин значительно усилил охрану. Он редко появляется на публике, а подданных и иностранных политиков принимал за длинным столом.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на Алтае сгорела дача Путина. Но в Кремле открестились от нее, заявив, что в перечне официальных резиденций ее нет.