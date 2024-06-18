Рівень параної зашкалює? Під час візиту Путіна в Якутію помітили нову цікаву деталь (фото, відео)

Раніше така практика не застосовувалася

Російський диктатор Володимир Путін, мабуть, все більше переживає за свою безпеку. Він почав літати до російських регіонів у супроводі винищувача.

У вівторок, 18 червня, під час прильоту Путіна до Якутська місцеві жителі бачили як мінімум один винищувач Су-30СМ, який супроводжував борт №1, пише "Агентство". За даними видання, це перший підтверджений візуально випадок початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, коли борт Путіна під час візиту до російського регіону супроводжують військові літаки.

Раніше винищувачі супроводжували російського диктатора лише під час закордонних візитів. Раніше один із таких випадків прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснював міркуваннями безпеки.

У соцмережах жителі Якутська опублікували одразу кілька відео та фото з винищувачем, який супроводжував літак Путіна. Видання SakhaLife також повідомило, що слідом за бортом Путіна приземлився літак супроводу. Як уточнив військовий аналітик Ян Матвєєв, на кадрах зображено Су-30СМ.

Раніше ЗМІ повідомляли про супроводжуючі Путіна винищувачі під час міжнародних відряджень. Так було під час його польотів до Білорусі у грудні 2022 року, у листопаді 2023-го та травні 2024-го, а також під час візитів до Казахстану та Узбекистану у травні.

Нагадаємо, 18 червня Путін має відвідати до Північної Кореї (КНДР) із дводенним "дружнім державним візитом". Повідомляється, що у Пхеньяні буде підписано низку важливих документів.