Хотів бути ближчим до народу, але щось пішло не так: Путін зганьбився під час візиту до Якутська (відео)

Не обійшлося без втручання охорони

Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Якутська вирішив поспілкуватися на вулиці з місцевими жителями. Але ця спроба закінчилася конфузом.

Під час відвідування місцевого стадіону він підійшов до натовпу, що зібрався поряд. У цей час невідомий чоловік міцно схопив Путіна за руку.

У ситуацію довелося втрутитися охороні диктатора. Один з охоронців схопив чоловіка і звільнив руку Путіна.

Варто зазначити, що відразу після цього він зі свитою покинув це місце. За даними місцевих ЗМІ, спілкування Путіна з жителями Якутська не було заплановано.

Нагадаємо, 18 червня під час прильоту Путіна до Якутська місцеві жителі бачили як мінімум один винищувач Су-30СМ, який супроводжував його літак. Це перший підтверджений візуально випадок з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, коли борт Путіна під час візиту до російського регіону супроводжують військові літаки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 18 червня Путін має відвідати Північну Корею (КНДР) із дводенним "дружнім державним візитом". Повідомляється, що у Пхеньяні буде підписано низку важливих документів.

Зазначається, що однією з головних цілей візиту є взаємовигідний обмін. Росія очікує на постачання балістичних ракет малої дальності, снарядів, боєприпасів, запчастин до систем озброєння з КНДР в обмін на їжу.