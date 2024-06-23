В Дагестане неизвестные напали на храм РПЦ и синагогу, много убитых и раненых силовиков: подробности (видео)

Дагестан сотрясла серия нападений

В российском Дагестане вновь неспокойно, в двух городах слышали стрельбу. По предварительной информации неизвестные сначала напали на храм РПЦ, а затем подожгли синагогу.

Информацию об этом публикуют российские telegram-каналы. В частности Baza сообщает, что нападение на церковь и синагогу произошло в Дребенте, а потом произошло еще одно нападение в Махачкале.

Отмечается, что сообщения о стрельбе в Дребенте начали появляться около 17:50 по местному времени (то же, что и по Киеву). Сначала появилась информация о том, что происшествие произошло у церкви на улице Ленина, после чего нападавшие переместились к синагоге.

При этом они устроили перестрелку с полицейскими. Отмечается, что подозреваемые могли скрыться на белом автомобиле, из-за чего по тревоге была поднята вся городская полиция.

Сообщается о трех погибших — посетителе синагоги, священнике и полицейском. Синагогу после этого охватил пожар.

Примерно в то же время появились сообщения о стрельбе в Махачкале. По данным местных каналов неизвестные в черном начали обстреливать полицейские машины на улице Мирзабекова.

Согласно последней информации погиб охранник церкви и еще один полицейский.

В настоящее время нет подтверждений того, что эти два события каким-либо образом связаны между собой. По некоторой информации погибли 5 полицейских, еще 9 получили ранения.

Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года в Дагестане прошли массовые беспорядки, в ходе которых был захвачен аэропорт. Причиной стала информация о том, что туда прилетел самолет из Израиля, что вызвало локальную вспышку антисемитизма.