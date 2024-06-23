У Дагестані невідомі напали на храм РПЦ та синагогу, багато вбитих та поранених силовиків: подробиці (відео)

Дагестан переполохала серія нападів

У російському Дагестані знову неспокійно, у двох містах чули стрілянину. За попередньою інформацією, невідомі спочатку напали на храм РПЦ, а потім підпалили синагогу.

Інформацію про це публікують російські телеграм-канали. Зокрема Baza повідомляє, що напад на церкву та синагогу стався у Дребенті, а потім стався ще один напад у Махачкалі.

Зазначається, що повідомлення про стрілянину в Дребенті почали з’являтися близько 17:50 за місцевим часом (те саме, що й за Києвом). Спочатку з’явилася інформація про те, що подія сталася біля церкви на вулиці Леніна, після чого нападники перейшли до синагоги.

При цьому вони влаштували стрілянину з поліцейськими. Зазначається, що підозрювані могли втекти на білому автомобілі, через що по тривозі підняли всю міську поліцію.

Повідомляється про трьох загиблих — відвідувача синагоги, священика та поліцейського. Синагогу після цього охопила пожежа.

Приблизно в то й же час з’явилися повідомлення про стрілянину в Махачкалі. За даними місцевих каналів, невідомі в чорному почали обстрілювати поліцейські машини на вулиці Мірзабекова.

За останньою інформацією загинув охоронець церкви та ще один поліцейський.

Нині немає підтверджень те, що ці дві події якимось чином пов’язані між собою. За деякою інформацією, загинули 5 поліцейських, ще 9 отримали поранення.

Як повідомлялося раніше, у жовтні минулого року в Дагестані пройшли масові заворушення, під час яких було захоплено аеропорт. Причиною стала інформація про те, що туди прилетів літак із Ізраїлю, що викликало локальний спалах антисемітизму.