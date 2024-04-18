Междоусобные войны: чеченского генерала задержали в Дагестане, но спецназ его отбил

Раскрыты подробности задержания главы МЧС Чечни

В Дагестане за вождение автомобиля в нетрезвом виде был задержан руководитель ГУ МЧС России по Чечне Алихан Цакаев. Но чеченский спецназ его отбил.

Об этом сообщили российские Телеграм-каналы со ссылкой на собственные источники.

Официального подтверждения этой информации нет.

Сообщается, что автомобиль, за рулем которого находился Цакаев, остановили на дагестанском контрольно-пропускном пункте "Герзельский мост" на границе с Чечней.

Министр МЧС Чечни Алихан Цакаев Фото t.me/bazabazon

Цакаев якобы не остановился по требованию сотрудника ДПС. Министра МЧС Чечни развернулся на перекрестке и попытался совершить наезд на полицейских. Сотрудники МВД Дагестана задержали водителя. У него были признаки сильного опьянения. Документов при себе не оказалось.

По данным Gulagu.net, источник которых не уточняется, после задержания Цакаева к КПП "Герзель" приехали 11 автомобилей из Чечни, в том числе три машины ДПС. Среди прибывших на место происшествия, по данным телеграм-канал, был Абузайд Висмурадов — командир СОБР "Ахмат".

"В ходе потасовки с угрозами применения оружия кадыровцы силой забрали задержанного и увезли, очевидно превышая должностные полномочия и угрожая убийством сотрудникам МВД при исполнении", — пишет Gulagu.net. Издание добавило, что дагестанские полицейские были избиты. Официальных претензий по этому поводу пока никто не выдвинул.

Автомобиль, которым управлял Цакаев, также увезли в Чечню. По версии одного из чеченских оппозиционных блогеров, пишет "Кавказ. Реалии", этот внедорожник объявлен в розыск службой Интерпола Канады.

Официальные представители властей Чечни и Дагестана не комментируют происшествие.

Справка

Алихан Цакаев в 2007-2019 годах возглавлял чеченский ОМОН. Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно называл Цакаева "дорогим братом", а в мае 2007 года наградил его высшей наградой республики — орденом имени Ахмата Кадырова.

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