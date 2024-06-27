В России сошел с рельсов пассажирский поезд: десятки пострадавших, есть погибшие (видео, фото)

Движение поездов по участку прекращено

В России, в Республике Коми, сошел с рельсов пассажирский поезд. Пока известно о восьми пострадавших, есть также погибшие.

Об этом в среду, 26 июня, сообщали российские СМИ. Отмечается, что девять вагонов опрокинулись на землю. Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира.

Также была установлена вероятная причина аварии. По предварительным данным, насыпь размыло водой.

"Пассажиры помогают друг другу выбраться из разбитых окон лежащих на земле вагонов. Предварительно пострадали восемь человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла через 10 минут после отправления со станции Инта-1. Движение поездов по участку прекращено. На месте работали спецслужбы.

Уже в четверг, 27 июня, на месте схода пассажирского поезда "Воркута — Новороссийск" в Коми обнаружено еще одно тело. Таким образом, количество погибших увеличилось до двух человек.

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