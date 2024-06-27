В Росії зійшов із рейок пасажирський потяг: десятки постраждалих, є загиблі (відео, фото)

Рух потягів ділянкою припинено

У Росії, в Республіці Комі, зійшов з рейок пасажирський потяг. Наразі відомо про вісьмох постраждалих, є також загиблі.

Про це у середу, 26 червня повідомляли російські ЗМІ. Зазначається, що дев'ять вагонів перекинулися на землю. Загалом у складі потяга було 14 вагонів, у них перебувало 232 пасажири.

Також було встановлено ймовірну причину аварії. За попередніми даними, насип розмило водою.

"Пасажири допомагають один одному вибратися із розбитих вікон вагонів, що лежать на землі. Попередньо постраждали вісім людей", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварія сталася за 10 хвилин після відправлення зі станції Інта-1. Рух потягів ділянкою припинено. На місці працювали спецслужби.

Вже в четвер, 27 червня, на місці сходу пасажирського поїзда "Воркута — Новоросійськ" у Комі виявлено ще одне тіло. Таким чином, кількість загиблих збільшилася до двох осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії сталася чергова повінь. На цей раз прорвало дамбу в Омській області. А також розповідали, що в Рязанській області РФ зафіксували навалу мошкари. На комах поскаржилися мешканці Кадомського, Єрмишинського, Касимівського, Шацького районів.