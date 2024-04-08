Потоп в России: в Орске новый прорыв дамбы, Оренбург эвакуируют, а у властей плохие прогнозы (видео)

Ситуация для россиян становится все хуже и хуже

В Орске (Оренбургская область РФ), где произошло крупнейшее наводнение, продолжает ухудшаться ситуация. Сообщается о еще одном прорыве плотины, Кроме того, уйти под воду могут города еще в нескольких регионах.

"Телеграф" собрал всю последнюю информацию о "кармическом" происшествии в РФ. Детали читайте ниже:

Предыстория

Вечером 5 апреля в российском Орске прорвало дамбу. Примечательно, что это произошло именно в тот день, когда в сети появились новые уникальные видео подрыва Каховской ГЭС. На нем можно услышать, как оккупанты не нарадуются акту собственного терроризма.

Вода, которую удерживала дамба, стремительно начала затапливать окружающие населенные пункты, а местные жители в спешке начали эвакуироваться. С тех пор день за днем ситуация лишь ухудшается.

Последние события в тонущих областях РФ

Оренбург

Спустя всего 2 дня, 7 апреля, вода уже добралась до столицы региона — Оренбурга.

По состоянию на утро 8 апреля в областном центре подтоплены уже подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. 188 из них — за последние сутки. Из-за высокого подъема паводковых вод 45 садовых товариществ отключены от электроснабжения. В реке Урал возле Оренбурга уровень воды поднялся почти до 872 сантиметров (до "опасного" значения осталось всего 48 сантиметров), а в реке Сакмара почти до 8 метров.

Мэр российского Оренбурга Сергей Салмин призвал абсолютно всех жителей города (более 500 тысяч человек) эвакуироваться.

Новый прорыв дамбы

Но беда к россиянам не пришла одна. Уже днем российские журналисты сообщили о новом прорыве дамбы в Орске. Он произошел в районе поселка Лесоторговый (квартал города Орск). Там вода уже вовсю подступает к частным домам. Жители поселка экстренно эвакуируются.

Власти города пока не комментировали сообщения о прорыве дамбы, но ранее они отмечали, что целостность дамбы нарушена.

И все это при том, что только в Орске в настоящий момент уже затоплено 6 987 домов.

Прогнозы по Оренбургской области от российских властей.

В настоящий момент существует угроза перелива паводковых вод существует на семи участках трех федеральных трасс в Оренбургской области .

. все села Беляевского района Оренбургской области на берегу Урала при худшем сценарии будут затоплены.

нормализация обстановки с паводками ожидается не раньше 25 апреля

уровень реки Урал у Оренбурга превысит опасное значение в 930 см

Орский НПЗ (один из крупнейших в РФ) в ближайшие 10 дней сможет обеспечить отгрузку топлива для Оренбургской области на том же уровне, что и до ЧП.

Не только Оренбургская область

Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам ввели в Тюменской области.

В МЧС уже прогнозируют затопление нескольких микрорайонов в самой Тюмени (в городе проживает около 800 тысяч человек). Это произойдет из-за весеннего половодья.

Уровень воды в реках Тюменской области, по прогнозам, может значительно повыситься через 3-5 дней в Казанском муниципальном районе.

Подтоплены жилые дома также в Самарской области, Алтайском крае и других регионах. В Сибирском, Приволжском и Центральном федеральных округах прогнозируется потепление, а значит активное снеготаяние и вскрытие рек.

Обстановка в Ивановской области РФ

Всего паводки сейчас бушуют в 39 регионах России.

Количество подтопленных жилых домов по всей России будет расти — МЧС РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в российском Орске самый высокий уровень воды за всю историю.