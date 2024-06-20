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Кара Божья в Москве: ураган вырывает деревья, сносит людей и гнет рекламные щиты (видео)

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Кара Божья в Москве: ураган вырывает деревья, сносит людей и гнет рекламные щиты (видео) Новость обновлена 20 июня 2024, 14:53

Сейчас известно о, по меньшей мере, одном погибшем россиянине

В четверг, 20 июня, на российскую столицу снова сошла страшная непогода. Москву и Московскую область буквально заливает, а порывы ветра сносят все на своем пути. О штормах предупреждали синоптики, но противостоять силе стихии, конечно, невозможно.

Российские паблики в Телеграм наперебой постятся видео, на которых мегашторм сдувает птиц с кормушек, вырывает деревья с корнем, а в районе "Москва-Сити" гнет рекламные щиты и разбрасывает мусор.

Как сообщает издание "Baza", ураган в Москве опрокинул биотуалет с россиянином внутри. Потерпевший позвонил спасателям и сообщил, что ветер опрокинул конструкцию дверью вниз, и он никак не может выбраться из ловушки.

Как можно видеть с видео, стихия разошлась нешуточно: ураган выкорчевывает деревья, сдувает людей, коляски и двухколесный транспорт.

Согласно последней информации российских СМИ, сейчас известно о по меньшей мере 10 пострадавших в результате непогоды. Так, одна женщина позвонила в скорую после того, как на нее упал забор, а 12-летнего мальчика ударила улетевшая ветка.

По словам источников, в службы спасения сейчас "поступает очень много звонков". Что касается вышеупомянутого "героя дня", оказавшегося в ловушке уличного туалета, то медицинская помощь ему не понадобилась.

"Мужчину уже освободили. Медицинская помощь ему не понадобилась, по психологической не знаем",написало издание.

Также ряд российских СМИ публикуют видео, на которых видны постепенно закручивающиеся смерчи.

Согласно последней информации, в результате непогоды погиб, по меньшей мере, один человек. Мужчину придавило дерево недалеко от парка Дубки в Тимирязевском районе Москвы. Ему вызвали скорую, но он умер до приезда медиков.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Москва из-за сильного дождя ушла под воду. Были затоплены дороги и дома.

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