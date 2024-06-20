Кара Божья в Москве: ураган вырывает деревья, сносит людей и гнет рекламные щиты (видео)

Сейчас известно о, по меньшей мере, одном погибшем россиянине

В четверг, 20 июня, на российскую столицу снова сошла страшная непогода. Москву и Московскую область буквально заливает, а порывы ветра сносят все на своем пути. О штормах предупреждали синоптики, но противостоять силе стихии, конечно, невозможно.

Российские паблики в Телеграм наперебой постятся видео, на которых мегашторм сдувает птиц с кормушек, вырывает деревья с корнем, а в районе "Москва-Сити" гнет рекламные щиты и разбрасывает мусор.

Как сообщает издание "Baza", ураган в Москве опрокинул биотуалет с россиянином внутри. Потерпевший позвонил спасателям и сообщил, что ветер опрокинул конструкцию дверью вниз, и он никак не может выбраться из ловушки.

Как можно видеть с видео, стихия разошлась нешуточно: ураган выкорчевывает деревья, сдувает людей, коляски и двухколесный транспорт.

Согласно последней информации российских СМИ, сейчас известно о по меньшей мере 10 пострадавших в результате непогоды. Так, одна женщина позвонила в скорую после того, как на нее упал забор, а 12-летнего мальчика ударила улетевшая ветка.

По словам источников, в службы спасения сейчас "поступает очень много звонков". Что касается вышеупомянутого "героя дня", оказавшегося в ловушке уличного туалета, то медицинская помощь ему не понадобилась.

"Мужчину уже освободили. Медицинская помощь ему не понадобилась, по психологической не знаем", — написало издание.

Также ряд российских СМИ публикуют видео, на которых видны постепенно закручивающиеся смерчи.

Согласно последней информации, в результате непогоды погиб, по меньшей мере, один человек. Мужчину придавило дерево недалеко от парка Дубки в Тимирязевском районе Москвы. Ему вызвали скорую, но он умер до приезда медиков.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Москва из-за сильного дождя ушла под воду. Были затоплены дороги и дома.