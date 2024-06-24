Просят освободить от кремлевской хунты? Под Белгородом заметили флаг Украины (видео)

Россияне начали уставать от войны

В Белгородской области местные жители вывесили на крыше своего дома большой флаг Украины. Его заметили в селе Безымено.

Украинский флаг заметила аэроразведка, он там висит уже несколько дней. Видео опубликовал блогер Сергей Стерненко.

"На территории Белгородской области, более известной как БНР, местные самостоятельно повесили на свой дом… флаг Украины. Вероятно, таким образом они сигнализируют, что устали от войны и просят об освобождении от кремлевской хунты. Импровизированный флаг висит так в с. Безымено уже несколько дней", ― написал Стерненко.

Пользователи соцсетей уже отреагировали. Они пишут, что это "ласковая украинизация в действии" и шутят о референдуме.

Некоторые комментаторы отметили, что россияне хитры и могли специально вывесить украинский флаг на здание. Сами там могли сделать командный пункт.

Для справки: Безымено — это село в Грайворонском районе Белгородской области, которое находится недалеко от российско-украинской границы. По данным Википедии, население составляет 841 человек.

Это село находится недалеко от границы

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