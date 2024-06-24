"Снова засел в бункере": россиян возмутило отсутствие реакции Путина на события в Севастополе и Дагестане

Диктатор не стал делать никаких заявлений

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на работу российской ПВО в Севастополе, что привело к более сотне пострадавших и трем погибшим, полным молчанием. Так же российский лидер никак не отреагировал на события в Дагестане.

Спикер так называемого президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не станет делать никаких отдельных заявлений или обращений к гражданам по поводу обоих инцидентов. Пользователи сети не смогли не отреагировать на это заявление. Телеграф собрал для вас самые сочные комментарии.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Дребенте (Дагестан) произошло нападение на церковь и синагогу. Позже произошло еще одно нападение, уже в столице республики Махачкала. Нападения начались с двух православных храмов, синагоги и поста ДПС. Религиозные постройки впоследствии сгорели. В результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.