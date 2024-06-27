Правительственный "самолет Путина" слетал в США: новые подробности загадочного рейса

Свои дела в Штатах чиновники еще не закончили

Российский правительственный самолет Ил-96-300ПУ авиакомпании "Специальный летний отряд "Россия", бортовой номер RA-96019, который в среду, 26 июня, совершил рейс в США, продолжил путешествовать по Штатам. Самолет, на котором передвигаются исключительно чиновники РФ включая самого российского диктатора Путина, совершил перелет из Нью-Йорка в Вашингтон.

Об этом стало известно благодаря сервису FlightRadar24. В международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке самолет прибыл 26 июня, около часа дня по местному времени. Уже через несколько часов воздушное судно вылетело в столицу США, Вашингтон.

Полет занял всего 50 минут, борт приземлился в столице Штатов, в международном аэропорту им. Даллеса в 17:45 по местному времени. Согласно данным сервиса FlightRadar24, воздушное судно находится там и по сей день, что означает, что кто бы из россиян ни был на борту самолета, свои дела в Штатах они еще не закончили.

Стоит заметить, что в российских СМИ до сих пор не появилось ни одного упоминания о том, кто мог посетить США и с какой целью. В российском правительстве также не анонсировали никаких визитов в страну, которую они считают "враждебной".

Ил-96-300ПУ

Самолет Ил-96-300 принадлежит к летному отряду "Россия", обеспечивающему передвижение диктатора Владимира Путина внутри страны и за ее пределами. Он является главным президентским самолетом с 1996 года. Две буквы (ПУ) обозначают пункт управления. Указанный самолет, а именно RA-96019, был построен в 2003 году, специально для президента Владимира Путина.

Борт часто называют "самолетом судного дня". Все потому, что судно оборудовано всеми удобствами и средствами защиты. Принято считать, что с борта самолета Путин может не только связаться с первыми главами разных государств, но и нажать на известную "красную кнопку" — начать запуск ядерных ракет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в России начались неприятности с самолетами, возящими окружение Путина. Только с начала марта 2024 года был зафиксирован ряд инцидентов с самолетами Специального лётного отряда "Россия".