Таємничий політ "літака Путіна" до США: з'явилася цікава деталь

Літак зробив незвичний маневр над містом

Російський урядовий літак Іл-96-300ПУ авіакомпанії "Спеціальний літний загін "Росія" з бортовим номером RA-96019, у середу, 26 червня, здійснив рейс до США. Проте за декілька днів до цього він був помічений у небі над російською Казанню.

Варто зазначити, що на цьому літаку пересуваються виключно високопосадовці Росії. Зокрема, і сам російський диктатор Володимир Путін.

Згідно з даними сервісу FlightRadar24, 22 червня літак вилетів із московського аеропорту Внуково о 09:12 за московським часом. А близько 10:40 борт майже завершив цілковите ідеальне коло над Казанню. Після цього літак зник з радара.

Проте вже об 11:06 літак вилетів з Казані в напрямку Москви. Варто зазначити, що на підльоті до столиці РФ борт вчергове зник з радара.

Варто зазначити, що такі "зникання з радара" можна пояснити вимкненням екіпажем літака транспондера (пристрою, що надсилає у реальному часі координати повітряного судна. — Ред.). Така практика поширена серед бортів, що перевозять російське керівництво.

Що відомо про Іл-96-300ПУ

Літак Іл-96-300 належить до льотного загону "Росія", який забезпечує пересування диктатора Володимира Путіна всередині країни та за її межами. Він є основним президентським літаком з 1996 року. Дві літери (ПУ) позначення означають пункт управління. Зазначений літак, а саме RA-96019 було побудовано у 2003 році, спеціально для Путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський урядовий літак Іл-96-300ПУ авіакомпанії "Спеціальний літний загін "Росія", бортовий номер RA-96019, який у середу, 26 червня, здійснив рейс до США, продовжив подорожувати Штатами.