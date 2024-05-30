В Москве вспыхнул мощный пожар: рухнула кровля, тушат с вертолетов (видео)

О пострадавших не сообщается

В столице России Москве рано утром 30 мая вспыхнул мощный пожар. В Новогиреево (район в Восточном административном округе города) загорелся склад, огонь уже охватил площадь 4000 квадратных метров.

Как сообщают росСМИ, внутри горящего здания слышны громкие хлопки. К тушению пожара привлекли вертолëты.

Возгорание началось около 4:20 утра на улице Мартеновской, на территории бывшего машиностроительного завода "Торос". Огонь быстро распространился по помещениям склада. Уже обрушилась часть кровли, деформированы стены. Над районом поднимается большой столб дыма черного цвета.

Горящее здание поделено на два отсека. Один из них окутан огнем, горит с первого по третий этаж. Пожару присвоили третий ранг сложности, есть опасность перехода огня на соседнее двухэтажное здание. Движение по Мартеновской улице перекрыто. О пострадавших не сообщается.

"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. На месте работают 120 человек и 40 единиц техники", — сообщили в МЧС РФ.

Как сообщал "Телеграф", в начале мая на востоке Москвы также произошел крупный пожар на одном из заводов. Огонь вспыхнул в мебельном цеху на 3-м этаже и быстро распространился еще на два этажа.